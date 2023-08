Delitti in Paradiso ultimo appuntamento su Rai 2: cast e trama degli episodi del 9 agosto

Stasera su Rai 2 ultimo appuntamento con Delitti in Paradiso: ecco la trama e il cast degli episodi in onda il 9 agosto

Questa sera, 9 agosto, Rai 2 ci guiderà per l'ultima volta nelle affascinanti atmosfere caraibiche di Delitti in Paradiso, la serie crime ambientata nell'incantevole isola caraibica di Saint Marie, che appassiona il pubblico fin dal 2011. La dodicesima stagione si concluderà con l'episodio in onda nella serata odierna. Di seguito, trovate la trama e il cast dell'ultimo appuntamento.

Delitti in Paradiso: Trama

Delitti in Paradiso è una serie televisiva franco-britannica ambientata nei Caraibi. È stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio presenta un caso di omicidio che viene risolto da una squadra di detective guidata da un ispettore.

L'ispettore Richard Poole è stato il protagonista delle prime quattro stagioni. È un detective britannico assegnato all'isola per risolvere un omicidio, ma alla fine diventa il capo della squadra investigativa locale. Dopo la sua uscita di scena, viene introdotto l'ispettore Humphrey Goodman, che prende il suo posto come protagonista per le stagioni cinque a otto.

Successivamente, l'ispettore Jack Mooney assume il ruolo di protagonista. È un detective di Londra che viene inviato sull'isola per investigare sull'omicidio del suo predecessore. Dopo aver risolto il caso, decide di rimanere sull'isola come nuovo ispettore.

Attualmente, la serie è arrivata alla dodicesima stagione, con l'ispettore Neville Parker come protagonista. È un detective metropolitano che soffre di numerose fobie ed è costretto a vivere sull'isola a causa delle sue condizioni di salute.

Trama degli episodi di stasera 9 agosto

Stagione 12 - episodio 08 - La musica nel sangue

Segreti inconfessati e inconfessabili, vecchie ruggini mai sopite completamente e il sottofondo di una musica molto amata nei Caraibi sono gli ingredienti fondamentali del rebus da risolvere. A complicare ulteriormente le cose, il fatto che stavolta uno dei testimoni presenti sulla scena del crimine è lo stesso Neville, ancora molto provato e confuso dalle sue vicende personali e sentimentali.

Stagione 11 - episodio 08 - Scacco matto

Durante un'importante partita a scacchi, disputata sull'isola da due grandi campioni del passato, si consuma l'omicidio di uno dei due sfidanti. La causa della morte è un potente veleno sulla regina bianca. Il passato dei due campioni di scacchi nasconde molte sorprese.

