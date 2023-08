Delitti in Paradiso il film stasera su Rai 2: trama e cast di Un fantasma dal passato

Stasera su Rai 2 va in onda Delitti in Paradiso - Un fantasma dal passato, il film movie, tratto dalla serie televisiva Delitti in Paradiso: trama e cast

Stasera su Rai 2 in prima serata alle 21:20 va in onda Delitti in Paradiso - Un fantasma dal passato, film movie tratto dall'omonima serie televisiva. Trama e cast dello speciale trasmesso alla fine dell'undicesima stagione.

Delitti in Paradiso - Un fantasma dal passato: Trama

Il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l'unico che non abbia mai risolto e che ritorna a perseguitarlo in occasione delle feste natalizie. Mentre gli abitanti dell'isola di Saint Marie si preparano per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan viene trovata uccisa da colpi d'arma da fuoco. Jennifer stava indagando sulla strana scomparsa di un bambino di nove anni, sparito alla Vigilia di Natale del 1977. Quando vengono scoperte le registrazioni della notte dell'omicidio, la squadra entra a contatto con un mistero che ha del sovrannaturale. L'indagine si alternerà alle vicende dell'ispettore Neville, che sta cercando dal suo canto di trovare l'amore.

Curiosità

Delitti in Paradiso - Un fantasma dal passato è stato concepito come speciale natalizio ed è stato trasmesso dopo l'undicesima stagione e prima della dodicesima andata in onda quest'estate su Rai 2.

Il titolo originale è The Death Ghost

Personggi e interpreti

Ralf Little: DI Neville Parker

Christopher Villiers: Bertrand Sworder

Don Warrington: Commissioner Selwyn Patterson

Traler