Delitti in paradiso - Feste in famiglia, stasera su Rai 2 lo speciale natalizio: trama e cast

Stasera su Rai 2 va in onda lo speciale natalizio di Delitti in paradiso: trama e cast della serie inglese

Questa sera, giovedì 28 settembre 2023, su Rai 2 in prima serata alle 21:20, sarà trasmesso Delitti in Paradiso - Feste in Famiglia, il nuovo speciale natalizio, il terzo, della serie inglese creata da Robert Thorogood ed andato in onda solo due giorni fa nel Regno Unito. Ecco la trama e il cast della puntata.

Delitti in Paradiso - Feste in famiglia - Trama

Nell' incantevole isola caraibica di Saint Marie per l'ispettore Neville non c'è pace anche a Natale! Gerald Stableforth, un ricco imprenditore che vive con la sua famiglia sull'isola, viene trovato morto e la testimone dell'omicidio, Debbie Clumson, consulente dell'azienda di proprietà della vittima appena arrivata dal Regno Unito, sparisce misteriosamente.

Unico indizio, una frase sibillina pronunciata da Gerald appena prima di morire: "è proprio dietro di te". A complicare la situazione del detective si aggiunge l'arrivo, a Saint Marie, della sua esuberante madre. Con la complicità di Catherine ha intrapreso il viaggio per trascorrere le festività con il figlio.

Personaggi e interpreti

Ralf Little: DI Neville Parker

Christopher Villiers: Bertrand Sworder

Don Warrington: Commissioner Selwyn Patterson

Elizabeth Bourgine: Catherine Bordey

Dove vedere lo speciale natalizio

Lo speciale natalizio Delitti in paradiso - Feste in famiglia andrà in onda stasera 28 dicembre su Rai 2 in prima serata alle 21:20 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.