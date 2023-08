Delitti in Paradiso stasera su Rai 2: cast e trama degli episodi del 2 agosto

Stasera su Rai 2 torna Delitti in Paradiso: ecco la trama e il cast degli episodi in onda il 2 agosto

Stasera, 2 agosto, Rai 2 ci porta nuovamente nelle affascinanti atmosfere caraibiche di Delitti in Paradiso, la serie crime che appassiona il pubblico dal 2011. Ancora una volta, a partire dalle 21:20, avremo l'opportunità di seguire le indagini condotte dall'ispettore Parker attraverso due episodi emozionanti: uno tratto dalla dodicesima stagione e uno dalla stagione undicesima. Di seguito, trovate la trama e il cast delle puntate di questa sera.

Delitti in Paradiso: Trama

Delitti in Paradiso è una serie televisiva franco-britannica ambientata nei Caraibi. È stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio presenta un caso di omicidio che viene risolto da una squadra di detective guidata da un ispettore.

L'ispettore Richard Poole è stato il protagonista delle prime quattro stagioni. È un detective britannico assegnato all'isola per risolvere un omicidio, ma alla fine diventa il capo della squadra investigativa locale. Dopo la sua uscita di scena, viene introdotto l'ispettore Humphrey Goodman, che prende il suo posto come protagonista per le stagioni cinque a otto.

Successivamente, l'ispettore Jack Mooney assume il ruolo di protagonista. È un detective di Londra che viene inviato sull'isola per investigare sull'omicidio del suo predecessore. Dopo aver risolto il caso, decide di rimanere sull'isola come nuovo ispettore.

Attualmente, la serie è arrivata alla dodicesima stagione, con l'ispettore Neville Parker come protagonista. È un detective metropolitano che soffre di numerose fobie ed è costretto a vivere sull'isola a causa delle sue condizioni di salute.

Trama degli episodi di stasera 2 agosto

Stagione 12 - episodio 07 - Una cruda verità

L'ispettore Neville si trova in una situazione di serio pericolo: tutti gli indizi relativi alla morte di David Cartwright conducono a lui che viene arrestato con l'accusa di omicidio. Ma la sua squadra non lo abbandona, rimane convinta della sua innocenza e promette di fare di tutto per scagionarlo.

Nel Cast

Stagione 11 - episodio 07 - Un delitto quasi perfetto

Neville indaga sulla morte di un giovane rapper di successo avvenuta durante una prova al buio in un teatro. Come ha potuto l'assassino centrare con tale precisione la fronte della vittima se le luci in quel momento erano spente? Si scopre che un'ex amica dell'agente Marlon era stata assoldata dalla stessa vittima per sparare un colpo a salve. E da quel punto in poi una serie di indizi a sorpresa condurrà alla "triste" soluzione del caso.

Nel Cast