Delitti in Paradiso 15 stasera su Rai 2: anticipazioni e trama del 27 marzo

Questa sera, venerdì 27 marzo alle 21:20 su Rai 2, torna il fascino dei Caraibi con la terza puntata della quindicesima stagione di Delitti in Paradiso. La serie continua a seguire la squadra di polizia dell'isola immaginaria caraibica di Saint Marie, diretta dal detective capo Mervin Wilson, alle prese con nuovi omicidi da risolvere in ambientazioni esotiche e apparentemente tranquille.

Intrighi sotto il sole: episodio "Pegaso"

Nell'episodio intitolato Pegaso, l'ispettore Mervin si trova alle prese con un caso di omicidio complesso e pieno di misteri. L'indagine si intreccia con un momento molto personale: l'atteso incontro con il suo giovane fratellastro Daniel Ward. Un pensionato solitario viene trovato ucciso in casa, in quello che sembra un omicidio perfetto e senza testimoni. Le indagini individuano subito un sospettato, ma il suo alibi, estremamente solido, lo esclude apparentemente dal crimine.

Tuttavia, dietro questa situazione lineare si nasconde una verità più complessa, e un dettaglio trascurato potrebbe cambiare completamente il corso delle indagini. Tra emozioni contrastanti e indizi da decifrare, Mervin dovrà mantenere la lucidità necessaria per arrivare alla verità. Al suo fianco, il commissario Selwyn Patterson gli ricorda quanto sia fondamentale restare connessi alla comunità anche nei momenti più difficili.

Daniel Ward è Solomon Clarke

Cast principale della quindicesima stagione

Don Gilet : interpreta l'ispettore Mervin Wilson

: interpreta l'ispettore Mervin Wilson Don Warrington : Commissario Selwyn Patterson

: Commissario Selwyn Patterson Élisabeth Bourgine : Catherine Bordey

: Catherine Bordey Shantol Jackson: sergente Naomi Thomas

sergente Naomi Thomas Shaquille Ali-Yebuah : agente Sebastian Rose

: agente Sebastian Rose Catherine Garton : sergente Mattie Fletcher

: sergente Mattie Fletcher Daniel Ward: Solomon Clarke, fratellastro di Mervin

A seguire: misteri anche in Oltre il paradiso

La serata prosegue con Oltre il paradiso, spin-off della serie principale, con l'episodio Messaggi dall'aldilà della seconda stagione. Una vicenda inquietante prende forma quando Belle, amica di Martha, si affida a una medium dopo la morte del nonno. Quando una previsione su un incendio si avvera davvero, l'ispettore Humphrey - interpretato da Kris Marshall - inizia a sospettare che dietro le coincidenze si nasconda qualcosa di più oscuro. Completano il cast Sally Bretton, Zahara Ahmadi, Dylan Llewellyn, Felicity Montagu e Jade Harrison.

Dove vedere in tv e in streaming Delitti in Paradiso

La serie targata BBC One andrà in onda stasera, venerdì 27 marzo 2026 alle 21:20 su Rai 2. Delitti in Paradiso sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere la pellicola. A seguire alle 22:30 circa lo spin-off Oltre il paradiso.