Delitti in Paradiso 15 stasera su Rai 2: anticipazioni della trama del 10 aprile

Questa sera, venerdì 10 aprile alle 21:20 su Rai 2, torna il fascino dei Caraibi con un nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso, giunto alla sua quindicesima stagione. La serie ambientata nella suggestiva isola immaginaria di Saint Marie continua a seguire le indagini della squadra di polizia guidata dal detective capo Mervin Wilson, tra omicidi intricati e scenari apparentemente idilliaci.

Un delitto tra teatro e veleno

Al centro della quinta puntata, intitolata Tempesta di veleno, un caso che si apre sotto i riflettori di un teatro tropicale. Durante la messa in scena de La Tempesta, un attore muore improvvisamente dopo aver bevuto da una bottiglia di scena risultata avvelenata.

Il mistero, però, si complica subito: altri due membri del cast avevano utilizzato lo stesso oggetto senza riportare conseguenze. Un dettaglio che trasforma l'indagine in un intreccio di sospetti, bugie e segreti nascosti dietro le quinte. Nel frattempo, un tentativo di avvicinamento a Mattie da parte di un sospettato aggiunge ulteriore tensione al caso.

Cast principale della quindicesima stagione

Don Gilet : interpreta l'ispettore Mervin Wilson

: interpreta l'ispettore Mervin Wilson Don Warrington : Commissario Selwyn Patterson

: Commissario Selwyn Patterson Élisabeth Bourgine : Catherine Bordey

: Catherine Bordey Shantol Jackson: sergente Naomi Thomas

sergente Naomi Thomas Shaquille Ali-Yebuah : agente Sebastian Rose

: agente Sebastian Rose Catherine Garton : sergente Mattie Fletcher

: sergente Mattie Fletcher Daniel Ward: Solomon Clarke, fratellastro di Mervin

Dopo l'episodio: un nuovo mistero in Oltre il paradiso

A seguire, la serata prosegue con la seconda stagione di Oltre il paradiso e l'episodio Il diavolo sulle rocce. Qui il tono si fa più cupo: Padre Michael, insegnante in un prestigioso collegio, scompare misteriosamente. Le indagini portano Humphrey tra le mura dell'istituto, dove un video girato di nascosto e la sparizione di una somma di denaro dalla cassaforte della direttrice alimentano dubbi e sospetti. Tra segreti, silenzi e indizi contrastanti, la verità appare sempre più difficile da raggiungere.

Con Kris Marshall, Sally Bretton, Zahara Ahmadi, Dylan Llewellyn, Felicity Montagu e Jade Harrison, l'episodio promette tensione e colpi di scena fino all'ultimo minuto. Una serata all'insegna del giallo e del mistero, tra atmosfere esotiche e indagini sempre più complesse.

Dove vedere in tv e in streaming Delitti in Paradiso

La serie targata BBC One andrà in onda stasera, venerdì 10 parile 2026 alle 21:20 su Rai 2. Delitti in Paradiso sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay e successivamente on demand, dove gli spettatori potranno rivedere l'episodio.