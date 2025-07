Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 2 luglio

Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso, in onda stasera 2 luglio alle 21.20 su Rai 2 in prima visione assoluta. A seguire, spazio alle repliche dello spin-off Ritorno in Paradiso.

Mercoledì 2 luglio, a partire dalle 21.10 su Rai 2, arrivano in prima visione assoluta i nuovi episodi di Delitti in Paradiso, con un appuntamento che segna uno dei momenti più intensi ed emotivi della serie. Protagonista assoluto della serata sarà il nuovo detective Mervin Wilson, interpretato da Don Gilet, alle prese con un caso che riguarda direttamente la sua vita privata. A seguire, la replica del primo episodio della serie Ritorno in paradiso.

Delitti in Paradiso: una puntata che cambia tutto

Nel settimo episodio della quattordicesima stagione, intitolato Il segreto del mare, l'ispettore Wilson affronta l'indagine più difficile e personale della sua carriera: scoprire cosa si cela dietro la misteriosa morte di sua madre, Dorna Bray. Quello che per anni era stato considerato un tragico incidente in barca, si trasforma in un vero e proprio omicidio premeditato.

Mervin, grazie al sostegno del suo team, riapre ufficialmente il caso e porta alla luce dettagli finora ignorati: un anello prezioso scomparso, moventi legati ai debiti e una messinscena ben orchestrata per sviare ogni sospetto. Il principale indiziato è Roy Palmer, proprietario di un bar locale sommerso dai debiti, che avrebbe agito con la complicità della vicina di casa della vittima, Brianna Clemetson.

L'indagine si snoda tra falsi alibi, lettere segrete e ricostruzioni dettagliate, fino alla sconvolgente verità: la morte di Dorna non è stata un incidente, ma il risultato di un piano crudele. Per Mervin, oltre alla giustizia, arriva anche la certezza più importante: nonostante il loro passato difficile, sua madre non lo aveva mai dimenticato.

Ritorno in paradiso: Anna Samson è Mackenzie Clarke

Nel cast della 14esima stagione

Don Gilet è il detective Mervin Wilson

è il detective Mervin Wilson Shantol Jackson interpreta la sergente Naomi Thomas

interpreta la sergente Naomi Thomas Shaquille Ali-Yebuah è l'agente Sebastian Rose

è l'agente Sebastian Rose Don Warrington è il capo Selwyn Patterson

Ritorno in Paradiso - Lo spin-off replica prima stagione

A seguire, dalle 22.30 circa, torna su Rai 2 il primo episodio lo spin-off di Delitti in Paradiso. Protagonista è la giovane poliziotta MacKenzie, costretta a fare ritorno nella sua terra d'origine, Delphine Cove. L'accoglienza non è delle migliori: gli abitanti non sembrano felici di rivederla e il primo caso da risolvere è tutt'altro che semplice.

Nel primo episodio di Ritorno in Paradiso, la vittima è un potente immobiliarista, parente della donna più influente del posto. Tra segreti, rivalità e tensioni mai sopite, MacKenzie dovrà fare appello al suo intuito e alla sua determinazione per scoprire la verità. E, sebbene il suo ritorno fosse previsto come temporaneo, le circostanze la costringeranno a restare... almeno per qualche altro mese.

Interpreti e personaggi

Anna Samson: Mackenzie Clarke

Lloyd Griffith: Colin Cartwright

Tai Hara: Glenn Strong

Catherine McClements Philomena Strong

Una serata da non perdere su Rai 2

Quello di mercoledì 2 luglio sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere crime e degli scenari mozzafiato dei Caraibi. Un mix perfetto di suspense, emozioni forti e nuovi inizi che segneranno il futuro dei protagonisti. Gli episodi sono disponibili in live streaming e On Demand su Raiplay.