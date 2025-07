Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione: trama e cast del finale di stagione

Ultimo appuntamento della quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso, in onda stasera 10 luglio. A seguire, spazio alla replica della seconda puntata dello spin-off Ritorno in Paradiso.

Giovedì 10 luglio, alle 21.20 su Rai 2, andrà in onda l'attesissimo finale della quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso, in prima visione assoluta. L'episodio conclusivo, intitolato Legami profondi, si preannuncia particolarmente intenso e ricco di colpi di scena, con l'ispettore Mervin Wilson ancora una volta protagonista di un'indagine che lo costringerà a rimandare il suo rientro a Londra.

Delitti in Paradiso: trama del finale di stagione

Ogni tentativo di lasciare l'isola viene infatti ostacolato da nuove emergenze. Questa volta, Mervin è coinvolto in un caso particolarmente inquietante: una giovane volontaria, appartenente a un'associazione per la protezione delle tartarughe marine, viene trovata morta all'interno del capanno dell'ispettore stesso. La dinamica del delitto appare complessa e misteriosa fin dalle prime battute.

L'indagine porterà Mervin a confrontarsi con verità nascoste e moventi imprevedibili, ma, come sempre, sarà la sua determinazione a fare la differenza. Tuttavia, una sorprendente rivelazione del Commissario Selwyn Patterson getterà nuova luce sul destino di Mervin, rimettendo in discussione i suoi piani di partenza in modo del tutto inatteso.

Nel cast della 14esima stagione

Don Gilet è il detective Mervin Wilson

è il detective Mervin Wilson Shantol Jackson interpreta la sergente Naomi Thomas

interpreta la sergente Naomi Thomas Shaquille Ali-Yebuah è l'agente Sebastian Rose

è l'agente Sebastian Rose Don Warrington è il capo Selwyn Patterson

Ritorno in paradiso: Anna Samson è Mackenzie Clarke

A seguire: nuovo episodio di Ritorno in Paradiso

La serata prosegue alle 22.30 circa con il secondo episodio dello spin-off di Delitti in Paradiso, ambientato nel nord-est dell'Australia. Protagonista è l'ispettrice Mackenzie Clarke, costretta a tornare a Dolphin Cove, sua città natale, dopo cinque anni di assenza. Un ritorno forzato e tutt'altro che facile, considerando che aveva lasciato tutto - e tutti - fuggendo all'altare.

Nell'episodio dal titolo Il bicchiere avvelenato, Mackenzie si trova alle prese con la misteriosa morte di un giovane atleta, deceduto durante una corsa pubblicitaria per promuovere gli integratori creati dalla sua socia e amica. Un caso complesso, tra sospetti, rivalità e segreti, che metterà alla prova l'intuito e la capacità analitica dell'ispettrice.

Interpreti e personaggi

Anna Samson: Mackenzie Clarke

Lloyd Griffith: Colin Cartwright

Tai Hara: Glenn Strong

Catherine McClements Philomena Strong

Una serata crime su Rai 2

Quello di giovedì 10 sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del genere crime e delle affascinanti ambientazioni caraibiche. Un perfetto equilibrio di suspense, emozioni intense e nuovi inizi destinati a cambiare il destino dei protagonisti. Gli episodi saranno disponibili in live streaming e On Demand su RaiPlay.