Delitti in Paradiso 14 in onda stasera su Rai 2 in prima visione: trama e cast dell'episodio del 9 giugno

Nuovo appuntamento con Delitti in Paradiso, in onda stasera 9 giugno alle 21.20 su Rai 2 in prima visione assoluta. A seguire, spazio allo spin-off Oltre il Paradiso, con un nuovo mistero per l'ispettore Humphrey Goodman.

Nuovo appuntamento con la stagione 14 di Delitti in Paradiso, in onda stasera, lunedì 9 giugno, alle 21.20 su Rai 2, in prima visione assoluta. Il detective Mervin Wilson dovrà affrontare un caso legato a un passato doloroso. A seguire, spazio a Oltre il Paradiso con l'ispettore Goodma. Una serata ricca di misteri e colpi di scena, dunque, tra il fascino tropicale di Saint-Marie e l'atmosfera più british e surreale dello spin-off.

Delitti in Paradiso: trama episodio

La puntata ruota attorno al ritorno di Janelle, una donna che dopo diciotto anni di assenza decide di affrontare i fantasmi del proprio passato, tornando nella distilleria di rum dove da giovane aveva subito una violenza mai del tutto superata. La vicenda è delicata e complessa, e Mervin dovrà scavare a fondo non solo nella scena del crimine, ma anche nei traumi sepolti nel tempo.

Il detective riuscirà a risolvere il caso solo con grande fatica e, forse, un pizzico di fortuna. Nel frattempo, il capo della polizia Selwyn Patterson (Don Warrington) scopre di poter contare su un insospettabile sostegno da parte della comunità, mentre Mervin affronta per la prima volta in modo più diretto il proprio passato enigmatico.

Oltre il paradiso: Kris Marshall è Humphrey Goodman

Nel cast della nuova stagione

Don Gilet è il detective Mervin Wilson

è il detective Mervin Wilson Shantol Jackson interpreta la sergente Naomi Thomas

interpreta la sergente Naomi Thomas Shaquille Ali-Yebuah è l'agente Sebastian Rose

è l'agente Sebastian Rose Don Warrington è il capo Selwyn Patterson

Delitti in Paradiso: trama episodio

Subito dopo, in prima visione, andrà in onda lo spin-off Beyond Paradise, con un caso decisamente insolito per l'ispettore Humphrey Goodman.

Nel quarto episodio della prima stagione, un uomo viene ritrovato privo di vita in un campo di grano, all'interno di un misterioso cerchio perfettamente disegnato nel terreno. Il corpo è senza documenti, ma con una pagina strappata da un libro di Charles Dickens nascosta in un calzino.

L'atmosfera surreale porta alcuni a ipotizzare un coinvolgimento extraterrestre, mentre Goodman cerca di restare con i piedi per terra, affrontando l'indagine con il suo solito stile eccentrico ma efficace.

Nel cast della serie crime inglese