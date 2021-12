Deep Water: il film con Ben Affleck e Ana de Armas sarà distributo in streaming

Deep Water, il film con star Ben Affleck e Ana de Armas, verrà distribuito direttamente in streaming.

Disney, poco meno di una settimana fa, aveva rimosso il titolo dalla lista dei lungometraggi in arrivo nelle sale, senza però rivelare il destino del progetto tratto dal romanzo di Patricia Highsmith.

Hulu dovrebbe ora distribuire sugli schermi Deep Water, mentre Amazon sembra abbia ottenuto i diritti per il mercato internazionale. Per ora, tuttavia, il film non ha una data prevista per l'uscita.

Il lungometraggio è diretto da Adrian Lyne, che ha ottenuto una nomination agli Oscar nel 1988 nella categoria Miglior Regista grazie ad Attrazione Fatale.

Ben Affleck e Ana de Armas hanno il ruolo di Vic e Melinda Van Allen, una coppia sposata i cui giochi mentali prendono una svolta oscura quando le persone intorno a loro iniziano a essere ritrovate prive di vita. I coniugi evitano il divorzio accettando che entrambi abbiano degli amanti, ma la situazione si complica sempre di più.

Il libro scritto da Patricia Highsmith è stato scritto da Zach Helm e Sam Levinson. Nel cast del progetto ci sono anche Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Kristen Connolly e Jade Fernandez.