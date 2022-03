Deep Water: Ben Affleck e Ana de Armas nel trailer del film

Ben Affleck e Ana de Armas sono i protagonisti di Deep Water, film in arrivo in streaming il 18 marzo su Prime Video.

Deep Water, il film con star Ben Affleck e Ana de Armas ha ora un trailer che anticipa il debutto in streaming che avverrà il 18 marzo, in Italia grazie a Prime Video.

Nel video si vede quello che accade quando una coppiaq decide di provare ad avee una relazione aperta, situazione che fa emergere tensioni, dubbi e paranoie, potenzialmente avendo delle conseguenze mortali.

Il film Deep Water è stato diretto da Adrian Lyne, a distanza di 20 anni dal successo di film come Proposta indecente e Attrazione fatale.

Il progetto si basa sul romanzo di Patricia Highsmith e ha come protagonisti Ben Affleck e Ana de Armas nei ruoli di Vic e Melinda Van Allen, un'influente coppia di New Orleans il cui matrimonio sta cedendo sotto il peso di risentimenti, gelosie e sospetti.

Man a mano che le provocazioni e i giochi psicologici che i due infliggono l'un l'altra aumentano, la situazione si trasforma velocemente in un gioco mortale fra gatto e topo e i flirt extra-coniugali di Melinda iniziano a sparire. Con le interpretazioni bollenti e complesse di Ben Affleck e Ana de Armas, e diretto da uno dei più rinomati registi del genere, Deep Water segna il ritorno dei thriller erotici con grandi star, che sin dall'inizio catturano l'attenzione degli spettatori senza lasciarli un attimo, man a mano che scoprono fino a che punto possono arrivare i protagonisti.

Nel cast sono presenti anche Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Finn Wittrock, e Kristen Connolly.