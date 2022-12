Death Stranding, Hideo Kojima: "Non sarà il classico blockbuster, non lo faccio per i soldi"

Hideo Kojima non vuole che l'adattamento del suo videogame di culto Death Stranding si trasformi nell'ennesimo blockbuster action, ma auspica un approccio più artistico visto che i soldi non sono il suo interesse primario.

"Sono stato contattato da molte persone a Hollywood ogni settimana a partire dall'anno scorso, e non solo per Death Stranding", ha rivelato Hideo Kojima a IGN. "Ho ricevuto molte offerte, ma la mia intenzione fin dall'inizio non è mai stata quella di realizzare un film campione d'incassi. Alex Lebovici degli Hammerstone Studios ha condiviso la mia visione al riguardo. C'erano molte proposte per realizzare un film su larga scala con attori famosi ed esplosioni appariscenti, ma a cosa servirebbero le esplosioni in Death Stranding? Fare soldi non è la mia priorità. Punto a un approccio più d'essai, e l'unica persona che si è offerta di fare un film del genere è stato Alex Lebovici, il che mi fa pensare che sia un tipo piuttosto insolito".

Lebovici è stato produttore esecutivo del film horror del 2022 Barbarian, prodotto ben lontano dall'essere una produzione enorme con "esplosioni appariscenti". Lebovici ha anche affermato in precedenza che questo sarà un film "radicato" e una produzione "autentica" di Kojima.

Death Stranding 2: Norman Reedus conferma la realizzazione del videogioco sequel

Riguardo alla presenza di Sam Porter Bridges nel film, Kojima ha ammesso di non aver ancora preso una decisione, ma ha spiegato perché pensa che altri adattamenti di videogiochi non abbiano funzionato e perché sta realizzando Death Stranding in modo diverso per evitare queste insidie

"Il fallimento degli adattamenti cinematografici dei videogiochi di qualche tempo fa ha portato a molti film che si rivolgono ai giocatori, giusto? Ecco perché hanno lo stesso aspetto di un gioco. Non voglio che il film di Death Stranding sia così. Piuttosto, sto adottando l'approccio di cambiare ed evolvere il mondo di Death Stranding in un modo che si adatti bene al film. Ho fatto di Death Stranding un gioco, e i giochi sono giochi. Non c'è davvero bisogno di trasformarli in film. Quindi, in un certo senso, il film Death Stranding sta prendendo una direzione che nessuno ha mai provato prima con un adattamento cinematografico di un gioco. Penso che ciò di cui ho bisogno sia qualcosa che ispiri alcune delle persone che lo guardano a diventare creatori tra 10 o 20 anni".

Kojima ha anche rivelato che stava lavorando a un cortometraggio che ha scritto, ma è stato accantonato durante l'emergenza sanitaria: "La sceneggiatura di questo primo tuffo a Hollywood esiste ancora, ma per il momento non ho intenzione di realizzarla".