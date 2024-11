Deadpool & Wolverine, Wade Wilson ironizza sulle "extension scadenti" di Thor in una scena tagliata

Ryan Reynolds ha condiviso su Instagram un'altra scena eliminata di Deadpool & Wolverine, ed è praticamente un montaggio di Wade Wilson che fa quello che sa fare meglio: infastidire Logan.

La sequenza avrebbe avuto luogo dopo che Wade e Wolverine hanno lasciato la tavola calda e vede Deadpool blaterare su una serie di argomenti, tra cui la relazione fallita di Logan con Jean Grey, ma anche del Dio del Tuono in persona: Thor.

Wilson riprende il discorso del "perché Thor stava piangendo" nella sequenza vista all'interno della TVA, ammirando quanto sia bello il potente Vendicatore visto da così vicino e prendendo in giro le sue "extension da quattro soldi".

È una scena divertente, ma non aggiunge nulla alla trama (anche se, a dire il vero, lo stesso si potrebbe dire per alcuni momenti che non sono stati tagliati), quindi è abbastanza facile capire perché Reynolds e il regista Shawn Levy abbiano deciso di non includerla nel montaggio finale.

Deadpool & Wolverine, Morena Baccarin sul ruolo ridotto di Vanessa: "Non ero quasi mai sul set"

"Siri, trova il montaggio cancellato, un montaggio a metà con uno dei più grandi gruppi musicali del mondo e Hugh che azzecca in pieno le sue quattro parole di dialogo. E fai in fretta perché probabilmente verrà tolto per tanti motivi", ha scritto Reynolds nella didascalia del suo post. Ricordiamo che Deadpool & Wolverine è disponibile su Disney+ dallo scorso 12 novembre.

Oltre a Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei ruoli principali, il film dei Marvel Studios ha visto il ritorno di Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) e Shioli Kutsuna (Yukio) nei rispettivi personaggi, A loro si sono aggiunte le new entry del franchise Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession), che interpreteranno un agente della TVA e la villain Cassandra Nova.