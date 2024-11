Deadpool & Wolverine, Morena Baccarin sul ruolo ridotto di Vanessa: "Non ero quasi mai sul set"

Morena Baccarin ha interpretato per la prima volta Vanessa in Deadpool del 2016 e, con grande disappunto dei fan, ha ricevuto il trattamento di "fridging" nell'atto iniziale di Deadpool 2 due anni dopo.

Come la maggior parte dei personaggi secondari di quei film, la Baccarin ha solo un ruolo molto piccolo in Deadpool & Wolverine. Il cinecomic si conclude lasciando almeno intendere che lei e Wade Wilson riprenderanno la loro storia d'amore, ma l'attrice sembra un po' delusa da come il suo personaggio è stato utilizzato nel threequel dei Marvel Studios.

Le parole dell'attrice e il protagonista originale di Deadpool 3

"Sì, non ero quasi mai sul set. Questa è stata la grande differenza", ha dichiarato recentemente Baccarin a The Playlist con una risata. "È stato un film enorme in generale. Sapete, la Marvel è un grande studio e fa le cose in un certo modo. Quindi è sembrato molto diverso dagli altri. Voglio dire, bisogna ricordare che il primo film era essenzialmente un film indipendente a grande budget, relativamente parlando, ma non aveva la stessa portata di adesso".

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

"Stavamo facendo questo film che era un po' strano, intriso del nostro particolare senso dell'umorismo. Quindi all'epoca ci sembrava molto, molto diverso e molto indie", ha aggiunto l'attrice.

È abbastanza facile capire perché questi personaggi del franchise di Deadpool siano stati messi da parte quando i riflettori sono stati puntati sulla nascente amicizia tra il Merc with the Mouth e Logan. Tuttavia, se Hugh Jackman non avesse accettato di tornare, il piano prevedeva che Deadpool facesse coppia con Colosso!

"Avevo Like A Prayer in testa per il terzo film di Deadpool dal 2017", ha rivelato Ryan Reynolds all'inizio di quest'anno. "Prima che Wolverine entrasse in gioco, il mio partner era originariamente Colosso. Sarebbe morto nella scena precedente, lanciando Deadpool in uno stato di pura rabbia e vendetta... il tutto sulle note dell'ispirata e singolare canzone di Madonna, Like A Prayer. Ovviamente, l'unione di Hugh ha cambiato il destino di tutti. E Colosso, insieme alla sua verginità, è rimasto intatto".