Deadpool & Wolverine: ai Marvel Studios si discute di un sequel del film

Anche se la notizia non sorprenderà più di tanto dopo l'incredibile successo al botteghino del film, si dice che i Marvel Studios stiano progettando un sequel di Deadpool & Wolverine.

È improbabile che il progetto sia già in fase di sviluppo, ma lo scooper MTTSH sostiene che le discussioni sono in corso.

Un recordo dopo l'altro

Il team-up di supereroi di Shawn Levy è ora il film vietato ai minori con i maggiori incassi di tutti i tempi e continua a battere record. Deadpool & Wolverine ha anche superato i 622 milioni di dollari di Avengers, diventando il quinto film di fumetti con maggior incasso di sempre negli Stati Uniti, e ha scalato la classifica dei titoli di maggior incasso di tutti i tempi a livello mondiale. Avendo ufficialmente guadagnato oltre 1,31 miliardi di dollari a livello globale, D&W ha superato Jurassic World - Il regno distrutto per diventare il 21° film di maggior incasso di sempre.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena del film

Anche se ci aspettiamo che il Mercenario Chiacchierone e Logan uniscano nuovamente le forze in Avengers: Secret Wars, un seguito diretto di Deadpool & Wolverine era probabilmente inevitabile visti i numeri. Sia Ryan Reynolds che Hugh Jackman si sono detti interessati a un ritorno nel film nel corso di interviste, ma si sono guardati bene dal suggerire che qualcosa fosse effettivamente in lavorazione.

La MPAA ha assegnato al film una classificazione ufficiale R per: "Violenza forte e sanguinosa e linguaggio in tutto il film, gore e riferimenti sessuali". La sinossi di Deadpool & Wolverine recita: "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine. Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Cazzo! Le sinossi sono così f*ttutamente stupide".