Deadpool & Wolverine: in arrivo uno spot pieno di insulti per convincere le persone a spegnere i cellulari

Durante l'evento CinemaCon è stato presentato uno spot legato a Deadpool & Wolverine in cui si invita in modo molto deciso a spegnere i cellulari nelle sale cinematografiche.

Marvel e Disney hanno realizzato uno spot per invitare gli spettatori a spegnere i cellulari quando entrano in una sala cinematografica e la campagna sarà legata a Deadpool & Wolverine, il film con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

Il video è stato presentato in anteprima all'evento CinemaCon che si è svolto alcuni giorni fa a Las Vegas.

Cosa mostrava lo spot

Lo spot iniziava con Deadpool che raccontava a Wolverine le sue teorie per Avengers: Secret Wars, uno dei prossimi film del MCU. Ogni volta che il personaggio interpretato da Ryan Reynolds diceva quello che era venuto a sapere del lungometraggio, tuttavia, un telefono cellulare squillava interrompendolo.

Wolverine perde quindi la pazienza e si rivolge direttamente verso la telecamera iniziando a pronunciare insulti e sostenendo che i presenti erano in una sala cinematografica, non nella "casa di riposo della vostra nonna".

Deadpool doveva quindi calmarlo per interrompere i suoi insulti.

Le fonti di The Hollywood Reporter sostengono che lo spot legato a Deadpool & Wolverine verrà proiettato nelle sale, tuttavia per ora Disney e Marvel Studios non hanno ancora confermato la notizia.

Reynolds e Jackman, nel ruolo dei due personaggi dei fumetti, avevano già realizzato uno spot nel 2017 in cui Deadpool assisteva a una rapina e andava a cambiarsi indossando il suo costume, ma quando ritornava sulla scena del crimine, la vittima della rapina era morta. Deadpool sosteneva poi che Logan probabilmente avrebbe salvato l'uomo e parlava con un accento australiano.