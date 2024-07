Deadpool & Wolverine: Shawn Levy spiega perché Hugh Jackman indossa l'iconico costume giallo di Wolverine

In una recente intervista, il regista Shawn Levy ha parlato della scelta di far indossare a Hugh Jackman l'iconico costume giallo in Deadpool & Wolverine.

Il motivo per cui Hugh Jackman indossa il costume giallo di Logan in Deadpool & Wolverine è stato svelato in una nuova intervista rilasciata a Variety.

A richiedere in modo specifico quel dettaglio nel film con star Ryan Reynolds è stato infatti Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios.

La spiegazione del regista

Il regista Shawn Levy ha spiegato: "Quando gli abbiamo detto che Hugh Jackman era nel cast, la prima cosa che ricordo abbia detto è stata: 'Ok, ma finalmente indosserà il costume giallo'. Abbiamo immediatamente risposto: 'Cavolo sì!'".

Il presidente dei Marvel Studios era infatti determinato a risolvere in Deadpool & Wolverine quello che considera un errore causato dal fatto che, all'epoca dei primi film degli X-Men, i responsabili degli studios non facessero indossare alle star degli indumenti "luminosi e sciocchi", preferendo invece un look in pelle nera.

Deadpool & Wolverine: ecco perché Logan indossa finalmente il suo classico costume dei fumetti

Feige ha raccontato: "Il fatto che Hugh non sia mai apparso nel costume più iconico del personaggio è come Superman che per 10 film non ha mai indossato il costume di Superman. Conferma che non era un dettaglio realmente importante per Wolverine, il personaggio va oltre il costume".

Il presidente dei Marvel Studios ha però voluto rimediare a un errore non appena ha saputo che Jackman era coinvolto, imponendo che indossasse il costume giallo.

Il terzo capitolo delle avventure di Deadpool

Nel cast del nuovo film sulle avventure di Wade Wilson, oltre a Reynolds e Jackman, ci saranno Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

I due protagonisti, nel film diretto da Shawn Levy che è già indicato come possibile regista di Avengers 5, sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.