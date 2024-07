Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds ricrea una cover di Taylor Swift mentre il film punta a incassi record

Le voci sulla possibile presenza di Taylor Swift nel film Deadpool & Wolverine sono state smentite, tuttavia Ryan Reynolds le ha nuovamente alimentate ricreando in una foto la copertina di Evermore.

L'attore ha infatti condiviso uno scatto che lo ritrae di spalle di fronte a un suggestivo paesaggio che ricorda quello mostrato nella copertina dell'album della star della musica, da molti anni grande amica dell'interprete di Wade Wilson e della moglie Blake Lively.

L'omaggio a Taylor Swift

L'interprete di Wade Wilson, Ryan Reynolds, ha condiviso nelle proprie stories su Instagram lo scatto in cui è ritratto proprio come Taylor Swift sulla copertina di Evermore.

A giugno, tuttavia, Entertainment Weekly aveva smentito in modo ufficiale la presenza della star della musica nel film in arrivo tra poche settimane nelle sale di tutto il mondo.

La foto ispirata a Evermore

Un debutto da record

In attesa di scoprire se Taylor avrà un cameo, il terzo capitolo delle avventure di Wade Wilson, che si ritroverà alle prese con il ritorno di Wolverine, interpretato da Hugh Jackman, sta già puntando a stabilire record di incassi mentre sono ancora in corso le prevendite.

Secondo le stime degli esperti, il sequel diretto da Shawn Levy, potrebbe debuttare a quota 160-165 milioni di dollari, o arrivare addirittura a 200 milioni nel giorno del suo arrivo nelle sale.

La cifra sarebbe un vero record per un lungometraggio vietato ai minori, superando in modo significativo i 132,4 milioni di dollari ottenuti dal primo Deadpool nel 2016.

Le prevendite sono attualmente a quota 19 milioni di dollari negli Stati Uniti, ma Reynolds e Hugh Jackman potrebbero far aumentare l'attenzione dei potenziali spettatori in questi giorni grazie alle attività promozionali iniziate nel mercato asiatico.