Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds chiarisce "una volta per tutte" le teorie di un cameo su Taylor Swift

Ryan Reynolds è tornato a parlare delle ipotesi che Taylor Swift abbia un cameo nel film Deadpool & Wolverine, teoria che i fan della cantautrice sostengono da molti mesi.

Ad alimentare la convinzione dei tanti sostenitori della star della musica ci sono alcuni presunti indizi e la grande amicizia che la lega alla star canadese.

Le nuove dichiarazioni della star di Deadpool

In un'intervista rilasciata a E! News, Ryan Reynolds ha dichiarato: "Lo dirò una volta per tutte per quanto riguarda quella cosa del cameo con Taylor Swift perché è nostra amica... Non è in questo film".

Una foto di Deadpool 3

Il protagonista di Deadpool & Wolverine ha però colto l'occasione per lodare l'amica e il suo talento: "Dico sempre che se ci fosse qualcuno che dovrebbe sostituirmi nel ruolo di Deadpool, in realtà lei sarebbe davvero brava. Perché quello è un superpotere che non so se mostra a tutti troppo spesso: lei è una delle persone più divertenti che io abbia mai conosciuto".

L'amicizia tra le star

In precedenza, l'interprete di Wade Wilson aveva alimentato le teorie dei fan ricreando la copertina dell'album Evermore in occasione di una foto promozionale del film che lo vede protagonista accanto a Hugh Jackman.

Swift è da vari anni amica di Blake Lively e ha girato anche il video di All To Well a casa della sua famiglia, mentre Ryan aveva realizzato anche un cameo nel video di You Need To Calm Down.

Shawn Levy, in precedenza, aveva già smentito la presenza di Taylor Swift nel film, tuttavia la "tradizione" della Marvel legata a mantenere i segreti riguardanti i film dello studio ha contribuito a mantenere viva la speranza dei fan, tenendo inoltre in considerazione quanto accaduto recentemente in occasione del final trailer.