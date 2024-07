Deadpool & Wolverine, Rob Delaney spiega perché Peter non dovrebbe avere poteri

Rob Delaney ha ripreso il ruolo di Peter nel film Deadpool & Wolverine e, in una recente intervista, ha spiegato perché è convinto che il personaggio non dovrebbe avere poteri speciali.

Nei trailer e nei materiali promozionali dell'atteso lungometraggio con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman si scopre qualche anticipazione relativa a quanto accaduto al membro dell'X-Force dopo il secondo capitolo della storia di Wade Wilson.

Una presenza unica nel mondo di Wade

Nel film Deadpool 2 si era visto Peter mentre si univa, anche senza avere poteri, all'X-Force. Il personaggio moriva nella prima metà del film, ma Wade Wilson tornava indietro nel tempo e gli salvava la vita. In Deadpool & Wolverine si vedrà come tra i due, nel corso degli anni, si sia formata una grande amicizia.

Rob Delaney, intervistato da GamesRadar+, ha ora spiegato perché spera che il suo personaggio non ottenga mai dei superpoteri: "Spero proprio di no. Penso che Peter dovrebbe lavorare con quello che ha perché, con i limiti, si possono scoprire capacità speciali. Potrebbero non essere magiche, ma potresti essere in grado di fare qualcosa che gli altri non riescono a fare perché contano troppo sui propri poteri".

L'attore ha quindi aggiunto in modo ironico: "Sarebbe un po' una situazione tipo: 'Guardatemi, ho uno scheletro in adamantio'. Voglio dire, basta con tutto quello, giusto?".

Nuove avventure per Deadpool

Nel cast del nuovo film sulle avventure di Wade Wilson, oltre ai due protagonisti Ryan Reynolds e Hugh Jackman, ci saranno poi Emma Corrin, Morena Baccarin, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

I due protagonisti, nel film diretto da Shawn Levy che aveva già collaborato in precedenza con la star canadese, sembra uniranno le forze per sconfiggere una serie di cattivi che affliggono l'universo Marvel, e si introdurranno anche nel franchise del MCU, dando il loro tocco di classe, in stile 20th Century Fox, ad alcuni dei nostri momenti preferiti delle Fasi 1-4.