Deadpool & Wolverine continua a sbancare al botteghino nel secondo fine settimana

Deadpool & Wolverine rimane in testa al box office nel secondo fine settimana. Il film dei Marvel Studios è riuscito ad incassare ben 28,3 milioni di dollari nel suo secondo venerdì di programmazione.

Ciò significa che Deadpool & Wolverine è pronto ad incassare 94 milioni di dollari, o più, nei prossimi due giorni. Il raggiungimento di questa cifra porterebbe il film di Shawn Levy davanti a La passione di Cristo per quanto riguarda il film vietato ai minori che ha incassato di più negli Stati Uniti o in Canada. Secondo alcune voci, Deadpool & Wolverine potrebbe concludere la sua corsa nazionale con 500 milioni di dollari di incasso totale.

Tutti questi numeri significano che sarebbe il quinto miglior secondo weekend per un film Marvel e l'ottavo in assoluto. Per un ambiente cinematografico che è stato messo sotto tiro dalla stampa, le cose sembrano andare bene per il blockbuster in questo momento.

Deadpool & Wolverine contiene un Easter Egg che anticipa l'arrivo di Robert Downey Jr. come Dottor Destino?

Il successo del film e la strategia di marketing

Tutta la pubblicità gratuita fatta online per Deadpool & Wolverine probabilmente non ha danneggiato le cose. Ovunque si guardi, qualcuno sta postando su uno dei camei o sta imparando a conoscere "Bye Bye Bye" degli *NSYNC per la prima volta.

Deadpool 3: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena

Anche il regista Shawn Levy e le sue star stanno partecipando all'evento. Ryan Reynolds ha praticamente aperto le porte ad alcune sorprese e anche Hugh Jackman si sta divertendo con i fan. Alcuni dei camei a sorpresa stanno rilasciando interviste e dando alla gente uno sguardo dietro le quinte su come tutto questo è stato realizzato. Quindi, in effetti, la positività genera altra positività.

Sebbene tutta questa mania per gli incassi sia divertente da raccontare, la domanda su quanto sia realmente valido Deadpool & Wolverine rimane lecita. Il film numero uno al mondo ha molto da amare, soprattutto se si ama vedere Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei loro ruoli iconici, di nuovo insieme. Potete leggere qui la nostra recensione del film del momento.