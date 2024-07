Deadpool & Wolverine, Reynolds e Jackman rimangono vaghi sul loro possibile ritorno nei film degli Avengers

Ryan Reynolds e Hugh Jackman hanno parlato della possibilità di riprendere i ruoli di Deadpool e Wolverine nei prossimi film del MCU, a partire da Avengers: Secret Wars.

I fan avevano iniziato a ipotizzare che i personaggi saranno coinvolti anche in futuro a causa di un easter egg inserito in una scena presente nel trailer e per uno spot realizzato alcuni mesi fa.

Le ipotesi dei fan

Il primo trailer di Deadpool & Wolverine sembrava infatti anticipare il futuro di Wade Wilson e Logan, mentre il filmato realizzato per invitare gli spettatori a spegnere il telefono mentre si trovano in sala proponeva dei nomi che sembravano legati a un evento crossover.

Ryan Reynolds e Hugh Jackman sembravano quindi, in modo indiretto, confermati per un possibile ritorno in Avengers 5, in arrivo nelle sale a maggio 2026 o in Avengers: Secret Wars, che debutterà il 7 maggio 2027.

Le dichiarazioni delle star

Rispondendo alle domande di Variety, Ryan Reynolds ha ora risposto a una domanda sui film di Avengers dichiarando: "Non lo so. Sì, vedremo".

Hugh Jackman ha aggiunto: "Chiaramente, questa è la notra prima intervista importante di questo press tour. Non sono certo di come rispondere".

Deadpool & Wolverine, il trailer ufficiale è "come una preghiera" che si avvera: il nostro commento

Il regista Shawn Levy ha inoltre spiegato che, in futuro, avrebbero dato risposte più vaghe e che non possono dire nulla. L'interprete di Wade Wilson aveva scherzato sottolineando che cercheranno in tutti i modi di non dare indizi sul loro futuro nel MCU.

Per ora rimane quindi aperta ogni ipotesi riguardante il futuro del mercenario e del mutante nell'universo Marvel, anche se il potenziale coinvolgimento di Levy alla regia di Avengers 5, indiscrezione diffusasi alcune settimane fa, potrebbe alimentare le speranze dei fan che sognano di assistere a nuove avventure della coppia di nemici-amici e che non vedono l'ora di gustarsi nelle sale, con relativo secchiello di popcorn a tema, quanto mostrato in Deadpool & Wolverine.