Deadpool & Wolverine: il regista sta già pianificando il sequel del cinecomic Marvel?

Nonostante manchi ancora più di un mese all'arrivo nelle sale di Deadpool & Wolverine, al suo regista è stato già chiesto un parere sull'eventuale sequel, che sarà confermato quasi certamente in caso di successo al box-office.

"Di solito dovrei mentire. Aspetto le domande in cui devo mentire e fingere di non conoscere la risposta, ma in questo caso posso dire sinceramente che non lo so", ha risposto Shawn Levy a Deadline che gli ha domandato della possibilità di un sequel del film.

"Ma allo stesso tempo posso dire: questa cosa è stata la più difficile, la più logorante che abbia mai fatto. Ma è stata anche la più gratificante dal punto di vista creativo perché con Deadpool non ci sono regole. È, nel suo stesso DNA, costruito sull'audacia e la spregiudicatezza".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Levy ha poi spiegato quanto sia stata gratificante l'intera esperienza di Deadpool & Wolverine. "Da regista è stata una gioia", ha continuato. "E farlo con il mio migliore amico Ryan, l'altro mio amico Hugh, che ci conosciamo ormai da moltissimo tempo, è stato semplicemente uno spasso perché se lavori con gli amici, non ti dispiace fare la figura dell'idiota. E se stai lavorando a qualcosa di comico, è meglio che tu sia disposto a cadere di faccia".

Deadpool & Wolverine salverà i Marvel Studios?

I fan hanno grandi aspettative per il prossimo film dei Marvel Studios dopo il deludente 2023. Da parte sua, Levy ha accettato la pressione e crede che il film rivitalizzerà il genere. "Non avevamo idea che saremmo usciti in questo momento unico in cui la gente si chiede cosa significhi ancora l'MCU", ha riflettuto. "Può sorprenderci? Può rompere gli schemi in modi che non ci aspettiamo? Speriamo certamente che questo film sia una risposta a queste domande".

Secondo le attuali proiezioni, Deadpool & Wolverine dovrebbe incassare tra i 200 e i 239 milioni di dollari nel weekend d'esordio al botteghino nazionale. Sebbene si tratti di una stima conservativa, la cifra farebbe comunque entrare il film nella top five dei migliori weekend di apertura nazionali di sempre.

Deadpool & Wolverine, clamoroso: la nuova sinossi del film Marvel rivela spoiler pazzeschi

Anche se i dettagli esatti della trama rimangono sconosciuti, i trailer del film hanno mostrato che il Deadpool di Ryan Reynolds avrà il compito di salvare l'universo insieme a una variante del Wolverine di Hugh Jackman. Sebbene il film faccia parte del più ampio MCU, Levy ha assicurato agli spettatori che non è necessario guardare nessuno dei film precedenti prima di vedere Deadpool & Wolverine.