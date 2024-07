Deadpool & Wolverine, se Marvel avesse fatto il film senza Logan avrebbe "spezzato il cuore" a Hugh Jackman

Deadpool & Wolverine si appresta a diventare il film vietato ai minori con il maggiori incasso di sempre. Ryan Reynolds ha cercato per anni di convincere Hugh Jackman a riunire Deadpool e Wolverine per la prima volta dopo il loro spin-off sugli X-Men, ma Jackman aveva appeso gli artigli di adamantio al chiodo con Logan del 2017.

Sembrava che il tempo di Jackman nei panni del mutante fosse passato. Poi, Jackman ha fatto la telefonata miracolosa che ha cambiato tutto. Come ammesso dallo stesso attore, ci sarebbe rimasto malissimo se Reynolds avesse fatto un altro film di Deadpool senza di lui.

Come già raccontato più volte, Reynolds e il regista Shawn Levy stavano sviluppando Deadpool 3 per la prima volta con i Marvel Studios, di proprietà della Disney, dopo l'acquisizione della 21st Century Fox nel 2019 (che aveva prodotto 11 film sugli X-Men e i due Deadpool). Dopo una serie di proposte scartate, Reynolds e Levy erano sul punto di abbandonare il progetto. A quel punto Jackman ha chiamato Reynolds per chiedergli se non fosse troppo tardi per un suo ritorno.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

"Mi sarei arrabbiato", ha dichiarato Jackman a MTV News quando gli è stato chiesto cosa sarebbe potuto accadere se Reynolds e Levy avessero preso una direzione diversa. "Ogni cellula del mio corpo diceva: 'Voglio davvero farlo'. Quindi mi si sarebbe spezzato il cuore, avrei pianto, mi sarei arrabbiato. Probabilmente avrei chiuso l'amicizia e avrei chiesto la custodia dei suoi figli".

Con Jackman a bordo - e con la benedizione del produttore Kevin Feige - i lavori su Deadpool 3 sono ripartiti e Reynolds ha potuto realizzare il film che ha sempre sognato: Deadpool & Wolverine. "Che razza di idiota, a prescindere dalle circostanze, non cercherebbe di capirlo?", ha dichiarato Reynolds. "Qualcuno che è mortalmente allergico al successo, alla felicità?".

Su queste pagine potete leggere la nostra imperdibile recensione di Deadpool & Wolverine, che da ieri è nelle sale italiane.