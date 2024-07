Deadpool & Wolverine lancerà la moda dei film Marvel vietati ai minori? La risposta di Kevin Feige

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha discusso della possibilità che il Marvel Cinematic Universe si arricchisca di altri film vietati ai minori dopo Deadpool & Wolverine.

Il personaggio di Ryan Reynolds si è unito finalmente alla linea temporale dell'MCU con Deadpool & Wolverine, che non solo conclude la sua trilogia, ma lo trasferisce anche dall'universo degli X-Men della vecchia 20th Century Fox. Sarà anche la prima volta che i Marvel Studios distribuiranno un film vietato ai minori, un'esperienza nuova per l'MCU.

In una nuova intervista concessa a Deadline, è stato chiesto a Feige se l'uscita del film potrebbe segnare un nuovo inizio e proiettare l'MCU in "un'era più coraggiosa" nel prosieguo del franchise.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Il film Rated R più sano di sempre

Kevin Feige ha risposto affermando che, sebbene sia stato fondamentale mantenere un rating R per Deadpool & Wolverine a causa di quanto visto nei primi due film, pensa al film come "il più sano film vietato ai minori che chiunque sarà in grado di vedere", approfondendo come la sua attenzione sia rivolta a mantenere una variegata gamma di toni nel MCU.

"La cosa che mi piace di più è che abbracciamo tutti i generi e i toni. Penso che si parli troppo del fatto che sia il nostro primo film vietato ai minori, ma in realtà è il terzo film di Deadpool vietato ai minori, quindi volevamo rimanere fedeli a ciò che Ryan aveva costruito negli altri due film e non volevamo annullarlo", ha spiegato Feige.

"Continuo a definirlo il film vietato ai minori più sano che si possa vedere. È davvero una celebrazione dell'amicizia, della famiglia. Non voglio esagerare, ma per quanto il film possa essere volgare, quando la gente lo vedrà, si accorgerà di quanto sia emozionante - a mio parere, molto più dei primi due film di Deadpool. È questo che mi entusiasma molto, una volta che la gente avrà superato le parolacce e la classificazione R, vedrà quanto è dolce", ha concluso il boss della Marvel.