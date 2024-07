Deadpool & Wolverine, Kevin Feige sulla possibile sostituzione di Hugh Jackman nel ruolo di Logan nel MCU

Kevin Feige ha commentato le ipotesi che in futuro venga affidato il ruolo di Logan a un altro attore dopo il ritorno di Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine.

Mentre Deadpool & Wolverine si prepara a invadere i cinema di tutto il mondo, Kevin Feige ha parlato della possibilità di un recast legato al ruolo iconico interpretato nuovamente da Hugh Jackman.

Nel film diretto da Shawn Levy, infatti, l'attore australiano si è calato nei panni del mutante, suscitando nei fan qualche dubbio riguardante il futuro del personaggio.

Il futuro di Wolverine

Intervistato da DiscussingFilm, Kevin Feige ha ora affrontato la questione rispondendo a una domanda specifica sul futuro di Wolverine tra la fila del MCU.

Il produttore ha voluto ricordare: "La Marvel celebrerà il suo 85esimo anniversario e Disney ha da poco celebrato i suoi 100 anni. Penso che questi personaggi resteranno in giro per altri 100 anni, molto dopo tutti noi".

Wolverine nel film Marvel

Feige ha quindi aggiunto: "Quindi, certamente, ci sarà prima o poi un altro attore nel ruolo di Wolverine. Penso sarà in uno stile davvero diverso e in un modo differente. Credo inoltre che se qualcuno dovesse provare a imitare Hugh Jackman come Wolverine quello sarebbe un errore piuttosto grande".

Deadpool & Wolverine, la recensione: un debutto nell'Universo Marvel sanguinoso, violento e scorretto

Il reboot degli X-Men dovrebbe arrivare prossimamente nelle sale e sarà interessante capire se sarà coinvolto il personaggio di Logan in una nuova versione, dovendo quindi obbligare i produttori a trovare l'erede dell'attore australiano, attualmente impegnato nella promozione di Deadpool & Wolverine accanto a Ryan Reynolds.

Nell'attesa i fan possono apprezzare l'interpretazione di Jackman nel nuovo capitolo delle avventure di Wade Wilson in cui appariranno anche altre varianti del protagonista, tra cui Lady Deadpool e Dogpool, e ci sarà spazio per scontri, spettacolari scene d'azione, tanta ironia e più di un'emozione, come aveva ribadito Feige sostenendo che sorprenderà i fan.