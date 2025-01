Justin Baldoni: "Ho trascorso la première di It ends with us in un seminterrato per colpa di Blake Lively"

Un messaggio audio inviato da Justin Baldoni durante la première di It Ends With Us dimostrerebbe il comportamento negativo di Blake Lively nei suoi confronti.

Justin Baldoni, in un messaggio audio condiviso durante il The Megyn Kelly Show, ha raccontato l'esperienza negativa vissuta alla première di It Ends With Us sostenendo di essere stato costretto da Blake Lively a trascorrere l'evento in un seminterrato.

Il regista del film aveva inviato il file ad alcuni dei suoi amici e partner nella produzione, ribadendo ciò che per lui era importante.

L'esperienza di Baldoni alla première di It Ends With Us

Il messaggio è stato fatto ascoltare prima che l'avvocato di Justin Baldoni, Bryan Freedman, esprimesse il punto di vista sulla situazione del suo cliente.

L'avvocato ha anticipato che hanno intenzione di rendere pubblico 'ogni singolo messaggio, ogni singolo documento' per dimostrare l'innocenza dell'attore e regista.

Nel messaggio condiviso online, Baldoni dichiara: "In quella che avrebbe potuto essere una delle notti più meravigliose della mia carriera, sono stato letteralmente mandato nel seminterrato con tutti i miei amici e la mia famiglia per oltre un'ora perché non mi era permesso essere visto, non mi voleva vicino a lei o al resto del cast". Justin ha aggiunto che è stato portato via dal red carpet e isolato con i suoi amici e la sua famiglia, 'le persone che lo amano di più'. Il regista di It Ends with Us - Siamo noi a dire basta ha sottolineato: "Abbiamo iniziato a ridere a causa di quanto è ridicola questa cosa e mi sono reso conto che in una serata che doveva essere così gioiosa dal punto di vista materiale, ero nel seminterrato con le persone che mi vogliono più bene ed eravamo tutti gioiosi, e stavamo ridendo perchè niente di tutta quella merda ha importanza, nessuna. Non è per quel motivo che lavoriamo... Per partecipare a una première ed essere celebrati in quel modo... Lo facciamo perché siamo artisti e crediamo in quello che facciamo e vogliamo creare dell'arte che tocca le anime delle persone e può emozionarle".

Nell'audio l'attore conclude poi: "Ed è quello che abbiamo fatto, quello che entrambi abbiamo fatto, e sono convinto che ci seguirà, la verità prevarrà e l'amore e la luce vinceranno".

La première del film si è svolta il 6 agosto e Blake Lively e Justin Baldoni non sono mai stati fotografati insieme. Freedman, avvocato del regista dell'adattamento cinematografico del romanzo scritto da Colleen Hoover, ha sostenuto che le accuse dell'attrice cadranno perché ci sono le prove della falsità delle dichiarazioni e delle notizie pubblicate dal The New York Times.