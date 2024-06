Deadpool & Wolverine: Il Blade di Wesley Snipes farà un cameo nel film? [Rumor]

Sono mesi che in rete si parla di un ritorno di Wesley Snipes nei panni di Blade. Con film multiversali come Deadpool & Wolverine e Avengers: Secret Wars all'orizzonte, indiscrezioni come queste sono ormai consuete ed è probabile che la maggior parte di esse si riveli falsa.

La presenza di Snipes nell'imminente sequel di Deadpool è sempre sembrata improbabile, visto il suo passato con Ryan Reynolds e, all'inizio di questa settimana, molti fan erano convinti di aver trovato il Daywalker del piccolo schermo interpretato da Sticky Fingaz in una foto del film.

Oggi, sorprendentemente, lo scooper MyTimeToShineH ha confermato che il Blade di Snipes apparirà in Deadpool & Wolverine, probabilmente in un cameo. Questo è tutto ciò che sappiamo per ora, ma se la notizia è corretta, allora renderà felici molti fan. Snipes ha interpretato l'iconico cacciatore di vampiri in Blade, Blade II e Blade: Trinity, quest'ultimo con l'Hannibal King di Reynolds. Non è la prima volta che sentiamo questa voce, naturalmente, ma potrebbe essere la più vicina alla "conferma".

Dal canto suo, Snipes ha reagito di recente alle voci di una sua partecipazione al MCU postando sul suo account X una foto del logo Marvel accompagnata dalla didascalia "Cosaaa?".

Il rapporto con Reynolds sul set di Blade

"È sempre tutto esagerato", ha detto in precedenza Reynolds a proposito dei presunti scontri con Snipes sul set. "La mia personalità è l'opposto di quella di Wesley. Non ho mai incontrato Wesley, ho conosciuto solo Blade, e lui è un attore di metodo. Dite quello che volete su questo stile di recitazione, io ho il massimo rispetto per tutto quello che serve per superare questo processo".

Dominic Purcell nel film Blade Trinity

"Diciamo tutti che questi attori guadagnano così tanti soldi e vivono una vita di ozio e privilegi, ma è un processo vulnerabile, salire sul set ogni giorno e recitare di fronte a 110 anime giudicanti. Quindi, qualsiasi cosa serva a lui o a chiunque altro per superare questo momento in un modo che sia artisticamente appagante per loro, ho il massimo rispetto per lui".

"Non so se sono mai riuscito a farlo ridere, quel ragazzo è Blade", ha aggiunto l'attore. "Si spera che dentro di sé stia ridendo, non lo so. È stato un processo impegnativo. Non ho mai vissuto un'esperienza del genere".