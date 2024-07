Deadpool & Wolverine: Kevin Feige rivela l'unica condizione per il ritorno di Hugh Jackman

Sette anni dopo il suo addio al personaggio in Logan, Hugh Jackman tornerà a indossare i panni di Wolverine del film dei Marvel Studios Deadpool & Wolverine, il cui debutto nelle è fissato per la fine del mese.

Nel corso di una recente intervista concessa nel corso della campagna promozionale dedicata al film, Shawn Levy ha rivelato l'unica condizione posta da Kevin Feige per il via libera al ritorno di Jackman nei panni di Wolverine.

"Ha detto: 'Sì, ma dovrà indossare il costume giallo. Potrà finalmente indossare il costume giallo?'", ha dichiarato il regista a Shanghai, mentre promuoveva il film dei Marvel Studios con Reynolds e Jackman. "E così abbiamo iniziato".

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman in una foto

Deadpool 3, storia di un progetto impossibile

Reynolds, che ha anche prodotto e co-scritto la sceneggiatura insieme a Levy e agli sceneggiatori di Deadpool e Deadpool 2 Rhett Reese e Paul Wernick, ha spiegato che lui e Levy erano pronti a mettere da parte il terzo capitolo dopo che la Marvel aveva rifiutato una serie di proposte. Tra le idee rifiutate c'erano una storia in stile Rashomon e un road movie a basso budget con il tassista Dopinder di Karan Soni e nessun effetto speciale.

L'acquisizione della 20th Century Fox da parte della Disney nel 2019 non sarà stato "forse il miglior investimento", ha ribadito Reynolds, ma ha permesso al personaggio di Deadpool di entrare nel MCU. L'accordo è avvenuto dopo che Jackman si era ritirato dal ruolo di Wolverine con l'uscita di Logan - The Wolverine nel 2017 e sembrava che gli sforzi di Reynolds per realizzare un film sulla coppia Deadpool/Wolverine - un'idea che risale al 2016 - non si sarebbero mai realizzati. Ma poi una telefonata tempestiva ha cambiato tutto.

"Avevo incontrato Kevin Feige sei anni fa per discutere del progetto, e la prima cosa che gli ho detto è stata: 'Voglio solo fare Wolverine e Deadpool insieme. Voglio solo questi due insieme sullo schermo'. All'epoca, Kevin mi disse: 'Scordatelo. Non succederà mai'", ha ricordato Reynolds. "Mentre andavamo avanti con lo sviluppo, io e Shawn facevamo diverse proposte; abbiamo proposto alla Marvel tutto quello che si può immaginare - piccoli film, grandi film, qualsiasi cosa - e non funzionava mai".

Alla fine, il miracolo

Reynolds ha proseguito: "E poi un giorno eravamo all'ultima proposta. Stavamo per dire a Feige: 'Penso che ci prenderemo una pausa e torneremo più avanti, magari tra un paio d'anni, quando avremo una visione migliore delle cose'. E all'improvviso Hugh mi ha chiamato". Nella telefonata Jackman aveva detto a Reynolds che, se non era già troppo tardi, sarebbe tornato volentieri per fare Deadpool 3.

"Shawn e io ci siamo rivolti a Kevin e abbiamo detto: 'Senti, questa cosa è appena accaduta. Sembra un miracolo. Hugh mi ha chiamato, che ne dici?'", ha ricordato Reynolds. "E per qualche motivo, Kevin ha subito detto di sì". Levy ha poi fatto notare che la condizione è stata una sola: il Wolverine di Jackman avrebbe dovuto indossare il costume giallo. Deadpool & Wolverine arriverà nelle sale italiane il 24 luglio 2024.