Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman romperà la quarta parete come Ryan Reynolds?

Il personaggio di Deadpool è diventato estremamente popolare anche per via della peculiarità che gli permette di rompere la quarta parete per rivolgersi direttamente al pubblico, ma anche il Logan di Hugh Jackman potrà usufruire di questa occasione in Deadpool & Wolverine?

A quanto pare no. Jackman ha affermato che il suo amico e regista Shawn Levy ha posto il veto all'idea. L'interprete di Logan aveva paventato questa idea all'inizio delle riprese della pellicola, ma il regista, Ryan Reynolds e il team creativo si sono opposti.

Era molto importante, infatti, che Deadpool fosse l'unico narratore inaffidabile in questi film, secondo il protagonista. Si tratta probabilmente di una decisione sensata.

Levy ha poi aggiunto a Vanity Fair: "Tanti attori arrivano in un film di Deadpool e pensano: 'Fantastico, posso parlare con la telecamera e rompere la quarta parete'. Ma noi gli diciamo sempre: 'No, no, no. Qui c'è davvero un sistema'. E questo fa sì che il tono di Deadpool sia unico per lui".

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

Perché è importante che Deadpool sia l'unico a rompere la quarta parete

"Ci sono delle regole. Regole molto specifiche. La posta in gioco nel film diminuirebbe se tutti, o anche solo chiunque altro, fosse consapevole della quarta parete o di qualsiasi tipo di aspetto meta-cinematografico", ha aggiunto Reynolds. "Deadpool è l'unico personaggio che ha la capacità di farlo. Se tutti lo facessero, il personaggio non sarebbe più così interessante. Si vuole davvero credere che il cattivo sia un cattivo. Deadpool può minare questo aspetto - e lo fa - perché non si vuole che il pubblico lo prenda sul serio".

Jackman si è detto d'accordo con il collega: "Ryan descrive magnificamente il cervello di Deadpool come una frittata mezza cotta. Quindi, qualsiasi cosa stia facendo - parlare con una telecamera, con Wolverine - è solo un altro strato di fastidiose stronzate che devo sopportare. Chi sa cosa diavolo sta facendo? Ma è solo un'altra scusa per dargli un pugno in faccia".

Già il film più atteso dell'estate, Deadpool & Wolverine uscirà nelle sale italiane tra poco più di un mese, il 24 luglio 2024.