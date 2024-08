Deadpool & Wolverine, Halle Berry: "Non mi è mai stato chiesto di riprendere il ruolo di Storm"

Halle Berry ha svelato che c'era la possibilità di un'apparizione di Storm nel film di Deadpool & Wolverine, ma non ha mai ricevuto ufficialmente un invito.

L'attrice è stata la protagonista dei film dedicati alle avventure degli X-Men accanto a Hugh Jackman, interprete di Logan, e un incontro con la moglie di Ryan Reynolds avrebbe potuto portare a una nuova apparizione del suo personaggio.

L'incontro con Blake

In una nuova intervista, Halle Berry ha parlato della possibilità di un'apparizione di Storm in Deadpool & Wolverine: "Blake Lively me lo ha chiesto una volta. L'ho incontrata a una sfilata di Marc Jacobs e ha detto: 'Appariresti nel film di mio marito come Storm?'. Ho risposto: 'Sì, se me lo chiedesse'. Ma non lo ha mai fatto".

Nel film che ha segnato il ritorno di Hugh Jackman nei panni del famoso mutante c'è stato spazio anche per numerosi cameo di star dei progetti tratti dai fumetti.

Nel progetto diretto da Shawn Levy, infatti, sono apparsi anche Jennifer Garner, Wesley Snipes, Chris Evans e Dafne Keen.

Il prossimo film dell'attrice

Halle, prossimamente, sarà invece protagonista di The Union, film action-comedy di cui è star accanto a Mark Wahlberg nel ruolo di un operaio che viene coinvolto nel mondo dello spionaggio internazionale dalla sua ex fidanzata.

Mike (Mark Wahlberg), un tranquillo operaio edile del New Jersey con i piedi per terra, si ritrova alle prese con delle super spie e degli agenti segreti quando nella sua vita ritorna Roxanne (Halle Berry) che lo recluta per una missione di intelligence americana ad alto rischio.

Roxanne sa infatti che Mike è l'uomo giusto per il lavoro e i due si ritrovano quindi con alle prese con spie, inseguimenti in macchina e un potenziale ritorno di fiamma.

The Union è stato diretto da Julian Farino, mentre la sceneggiatura è firmata Joe Barton e David Guggenheim. Nel team della produzione ci sono invece Mark Wahlberg, Stephen Levinson e Jeff Waxman.

Nel cast del film sono presenti inoltre Mike Colter, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica De Gouw, Alice Lee, Jackie Earle Haley e J.K. Simmons.