Deadpool & Wolverine: il finale è stato cambiato grazie a questo suggerimento di Blake Lively

Nel commento audio di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds rivela che il film ha richiesto solo un giorno e mezzo di riprese aggiuntive e che la scena prevista è stata girata grazie a un suggerimento di Blake Lively.

La star di It Ends With Us ha interpretato Lady Deadpool, alias Ladypool, in un cameo, ma a quanto pare ha contribuito anche in un altro modo, fornendo alcuni consigli particolari sul finale della pellicola dei Marvel Studios.

Originariamente, dopo che Wade Wilson (Reynolds) e Logan (Hugh Jackman) si sono sacrificati per distruggere il Time Ripper, avremmo scoperto quasi immediatamente che erano sopravvissuti. Nella versione uscita nelle sale, l'entrata in scena della coppia, sostenuta dalle musiche di Goo Goo Dolls, viene ritardata mentre Paradox (Matthew Macfadyen) fa il suo discorso a B-15 (Wunmi Mosaku), tenendo il pubblico sulle spine per molto più tempo.

"Abbiamo fatto solo un giorno e mezzo di reshoots per il film, di cui siamo molto orgogliosi", ha detto Reynolds. "Questo tipo di film di solito comporta settimane di reshooting. Ma questo discorso di Matthew è uno dei pezzi che abbiamo rigirato. E lui è stato fenomenale".

Il regista Shawn Levy ha aggiunto: "E onore al merito. Una volta si diceva che non c'era suspense, che la sala era esplosa e che i nostri eroi erano sopravvissuti. Ed è stata Blake Lively a dirci: 'Sapete, sono stata con voi per tutto il film. Voglio un po' rimanere nella paura che siano morti davvero. Lasciatemi in quel luogo di suspense, così che l'entusiasmo per la loro sopravvivenza sia più emotivo e viscerale'".

Levy ha continuato: "Questo è stato il consiglio di Blake e ha davvero aperto un nuovo modo di pensare a questa parte del film ed è il motivo per cui abbiamo effettuato queste riprese aggiuntive... e, nella versione aggiornata, il risultato è stato molto più soddisfacente". Deadpool & Wolverine è disponibile su Disney+ per tutti gli abbonati.