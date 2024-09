Deadpool & Wolverine è uno dei maggiori incassi di sempre negli Stati Uniti, un sequel è già in lavorazione?

Dopo aver incassato 41,5 milioni di dollari nelle proiezioni di venerdì e nelle anteprime per il secondo giorno di apertura più grande di sempre per un'uscita a settembre, il sequel di Beetlejuice di Tim Burton sembra destinato a conquistare il primo posto al botteghino nazionale questo fine settimana - una posizione che Deadpool & Wolverine ha mantenuto (a parte una breve conquista di Alien: Romulus) da quando è arrivato nelle sale più di sei settimane fa.

Le stime del BO erano sempre state piuttosto alte per il film del team-up di supereroi, ma il cinecomic ha superato tutte le aspettative, rubando a Joker il titolo di film con rating R di maggior incasso di tutti i tempi.

Ora, D&W ha superato i 608 milioni di dollari a livello nazionale, diventando il 15° film di maggior incasso di sempre negli Stati Uniti.

Un sequel in arrivo?

I Marvel Studios avevano davvero bisogno di questa vittoria dopo che gli ultimi film hanno avuto un rendimento insufficiente (The Marvels è stato il film del MCU che ha incassato di meno), e pensiamo che Kevin Feige si rivolgerà presto (se non l'ha già fatto) al regista Shawn Levy, a Ryan Reynolds e a Hugh Jackman per discutere di un eventuale ritorno della banda.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in un'immagine

In rete circola la voce che Deadpool 4 sia già in fase di sviluppo, ma possiamo confermare che non è vero - almeno, non ancora. Mentre un seguito diretto di Deadpool & Wolverine sarà sicuramente discusso e potrebbe concretizzarsi prima o poi, è molto più probabile che Logan e il Mercenario Chiacchierone si riuniscano in uno dei prossimi film degli Avengers (Secret Wars, se le voci sono fondate).

La sinossi di Deadpool & Wolverine recita: "I Marvel Studios presentano il loro errore più significativo fino ad oggi - Deadpool & Wolverine", si legge nella nuova sinossi. "Uno svogliato Wade Wilson si affanna nella vita civile. I suoi giorni come mercenario moralmente flessibile, Deadpool, sono alle spalle. Quando il suo mondo natale si trova di fronte a una minaccia esistenziale, Wade deve indossare di nuovo i panni di un riluttante ancora più riluttante... riluttante? Più riluttante? Deve convincere un riluttante Wolverine a... Ca**o! Le sinossi sono così fottutamente stupide".

Oltre a Ryan Reynolds and Hugh Jackmam, il cast di Deadpool & Wolverine comprende i vecchi membri Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kutsuna (Yukio). Le new entry nel cast sono Emma Corrin (The Crown) e Matthew Macfadyen (Succession).