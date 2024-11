Da Deadpool & Wolverine a Dune 2, i primi 10 incassi USA del 2024 sono tutti sequel, prima volta in 50 anni

Sorpresa? Neanche più di tanto. Come osserva GamesRadar, al momento tutti e dieci i maggiori incassi cinematografici del 2024 sono sequel, con i primi tre posti della classifica occupati da Inside Out 2, Deadpool & Wolverine e Cattivissimo Me 4. È la prima volta in 50 anni che l'intera top 10 sia composta da titoli sequel, reboot e parte di franchise.

Per trovare un precedente occorre risalire prima del 1974, il che probabilmente significa che è la prima volta che accade nella storia del cinema.

Osservando i dati aggiornati al 21 novembre, dopo il terzetto di testa troviamo Dune: Parte Due e Godzilla e Kong - Il Nuovo Impero che completano la top 5, mentre titoli del calibro di Kung Fu Panda 4, Beetlejuice Beetlejuice, Venom: The Last Dance, __Bad Boys: Ride or Die_ e Il regno del pianeta delle scimmie, secondo Box Office Mojo. Due dei film hanno incassato più di 1 miliardo di dollari, si tratta di Inside Out 2, a quota 1.698.030.965 dollari, e Deadpool & Wolverine, che ha incassato 1.337.870.481 dollari. Cifre sbalorditive se si considera che entrambi i film sono arrivati ​​su Disney* poco più di 100 giorni dopo la loro uscita nelle sale.

Inside Out 2 - US$1.69 billion

Deadpool & Wolverine - US$1.33 billion

Cattivissimo Me 4 - US$968.24 million

Dune: Parte Due - US$714.44 million

Godzilla x Kong: Il Nuovo Impero - US$571.75 million

Kung Fu Panda 4 - US$547.63 million

Venom: The Last Dance - US$456.4 million

Beetlejuice Beetlejuice - US$451.07 million

Bad Boys: Ride or Die - US$404.51 million

Il Regno del Pianeta delle Scimmie - US$397.37 million

Perché tutti amano i sequel?

Come sottolinea Gabriel Rossman, assistente professore di sociologia presso l'Università della California, a Los Angeles, "il botteghino si è in gran parte ripreso dai numeri estremamente bassi dell'era COVID, ma non del tutto. Oggi sembra essere a un livello nuovo equilibrio pari al 75% del livello pre-COVID."

Lo studioso prosegue: "I cinema hanno bisogno di incassi, e scommettono sui film che possano garantirli. Che si tratti di originali, sequel/franchise o generi più di nicchia/emergenti come lo streaming di eventi dal vivo."

Non tutti gli artisti apprezzano questo trend che si sta imponendo. Tra le voci contro si leva quella del creatore di Star Wars George Lucas, che ha dichiarato polemicamente alla rivista francese Brut Officiel: "Le storie che raccontano sono solo vecchi film. 'Facciamo un sequel, facciamo un'altra versione di questo film.' Non c'è un pensiero originale... i grandi studios non hanno immaginazione."