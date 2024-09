Deadpool & Wolverine: svelata la data di uscita in digitale e homevideo, ecco i contenuti bonus

Deadpool & Wolverine ha ora una data di uscita in formato digitale e in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD: il film campione di incassi sarà infatti disponibile rispettivamente dall'1 ottobre e sul mercato homevideo dal 22 ottobre.

Il tempo trascorso dal debutto nelle sale del progetto con star Ryan Reynolds e Hugh Jackman sarà quindi di 68 e 89 giorni, confermando l'intenzione della Disney di sfruttare il più possibile la presenza nelle sale.

Nuovi contenuti per la gioia dei fan

Gli spettatori potranno accedere inoltre a featurette esclusive realizzate per Fandango at Home, Apple TV, e per la Bonus X-Ray Experienze di Amazon Prime Video, tra cui video dedicati ai personaggi di Deadpool & Wolverine e persino quiz.

La versione 4K UHD Blu-Ray, inoltre, avrà un look e un packaging esclusivi e i fan potranno scegliere tra due versioni SteelBook, una con il tema di Deadpool e l'altra con quello di Wolverine.

Un'immagine delle versioni homevideo

Il packaging del film

Tra i materiali bonus ci sono i seguenti contenuti:

Finding Madonna: Making the Oner, il regista Shawn Levy e Ryan Reynolds svelano come è stata realizzata la scena della prima lotta in cui Deadpool e Wolverine sono finalmente insieme.

Practical Approach: Celebrating the Art of Ray Chan è invece un tributo al collaboratore dei Marvel Studios che è morto nel 2024 e verrà ricordato da membri del cast e della troupe con aneddoti e racconti del suo lavoro sul set.

Loose Ends: The Legacy Heroes vedrà Reynolds, Levy e i membri del cast e della troupe parlare dei cameo e dei personaggi che hanno ricevuto un giusto epilogo, oltre a spiegare la creazione delle sequenze d'azione, dei costumi e degli altri oggetti di scena.

Wolverine è una featurette dedicata al ritorno del personaggio di Hugh Jackman e regalerà commenti del cast e della troupe, tra cui quelli sulla scelta di mostrare l'iconico costume giallo e blu.

Tra i contenuti extra anche il commento al film di Ryan e del regista, il video degli errori sul set, scene tagliate, un filmato in cui il Dottor Deadpool cerca di convincere Hugh Jackman a fare un checkup parlando dei rischi del cancro ai testicoli, una featurette sui gadget e sui giocattoli ispirati alla saga, e Wade is Black in cui Reynolds e Jackman promuovono un film, ma la star canadese inganna il collega sul titolo che stanno sostenendo.