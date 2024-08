Deadpool & Wolverine: il commovente tributo di Ryan Reynolds al figlio di Rob Delaney morto nel 2018

Ryan Reynolds ha spiegato il motivo per cui il tributo è stato inserito nell'ultimo film Marvel e non nel precedente capitolo

Ryan Reynolds ha raccontato in un post su Instagram di essersi assicurato che Deadpool & Wolverine rendesse omaggio al defunto figlio della co-star Rob Delaney, soprattutto perché Reynolds ha sempre rimpianto di non averlo fatto in Deadpool 2.

Il figlio di Delaney, Henry, è morto per un tumore al cervello nel febbraio 2018, pochi mesi prima dell'uscita del primo sequel di Deadpool. Henry aveva solo due anni. Tuttavia, il film era stato già completato, e Reynolds non si è mai perdonato di non aver potuto inserire il tributo, così ha rimediato con il capitolo successivo.

"C'è molto di più in Rob Delaney di quanto alcuni si rendano conto", ha scritto Reynolds a proposito del collega, che interpreta Peter, l'amico di Wade Wilson, in Deadpool 2 e Deadpool & Wolverine.

"È una delle persone più divertenti e sovversive che conosca. È uno scrittore abilissimo e vulnerabile. Se siete rimasti fino ai titoli di coda di Deadpool e Wolverine, potreste notare una nota che dice: 'Per Henry Delaney'. Henry era il figlio di Rob. Rob ha perso il suo bambino a causa di un tumore al cervello nel 2018. Proprio quando avevamo finito 'Deadpool 2'".

Deadpool & Wolverine contiene un Easter Egg che anticipa l'arrivo di Robert Downey Jr. come Dottor Destino?

Reynolds ha aggiunto di aver sempre sofferto molto il non aver inserito prima il tributo: "Mi sono sempre preso a calci nel sedere per non aver messo un tributo a Henry sui titoli di coda di Deadpool 2. Guardando il lato positivo, adesso ancora più persone vedranno il nome di Henry nei titoli di coda di Deadpool & Wolverine. E finalmente padre e figlio condividono lo stesso schermo".

"Sono fortunato a conoscere Rob", ha concluso Reynolds. "E sono fortunato ad avere amici disposti a mettersi in gioco per far sentire gli altri meno soli".