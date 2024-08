Deadpool & Wolverine, Brian Cox è lapidario: "Il cinema è messo davvero male"

L'attore di X-Men 2 e Succession ha usato l'ultimo cinecomic Marvel per spiegare perché secondo lui il cinema è in pessime condizioni

Nel corso di una recente apparizione all'Edinburgh International Film Festival, Brian Cox ha parlato dello stato in cui versa il cinema attualmente e ha usato Deadpool & Wolverine come esempio del perché la situazione non è delle migliori.

L'attore non è estraneo al mondo dei cinecomic, dato che nel 2004 si è unito all'Universo Marvel nel ruolo del cattivo William Stryker in X-Men 2. Cox è stato elogiato per la sua interpretazione anche se oggi è principalmente noto per il suo ruolo nella serie Succession. Tuttavia, l'attore non è un grande fan del genere.

"È successo che la televisione sta facendo quello che prima faceva il cinema. Credo che il cinema sia messo molto male". Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Deadpool & Wolverine.

Succession 4: Brian Cox in una scena della serie HBO

"Penso che abbia perso il suo posto a causa, in parte, dell'arrivo di Marvel, DC e tutto il resto", ha continuato. "E penso che stia iniziando a implodere, in realtà. Si sta perdendo il filo".

Ha poi citato Deadpool & Wolverine come esempio di film che "fa un sacco di soldi e rende tutti felici, ma in termini di lavoro, è molto diluito. Alla fine fanno sempre la stessa cosa... Voglio dire, ho fatto questo tipo di [progetti]".

Ammettendo che spesso dimentica di aver interpretato il creatore di Wolverine, Cox ha aggiunto: "Deadpool incontra quel tipo... Wolverine, che ho creato, ma l'avevo dimenticato. Quando ci sono questi film, c'è sempre un po' di me [di Stryker] e non mi pagano mai".