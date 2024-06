Deadpool & Spider-Man è il sogno "segreto" del regista di Deadpool & Wolverine

Deadpool & Wolverine, nei cinema italiani dal 24 luglio, segnerà l'ingresso dei Mercenario Chiacchierone e del mutante dal drammatico passato nel Marvel Cinematic Universe. Come annunciato da mesi, il film conterrà un profluvio di cameo di personaggio Marvel, ma a quanto pare mancherà colui a cui il regista Shawn Levy vorrebbe dedicare un film insieme a Deadpool: Spider-Man.

Nel nuovo numero di Total Film, il regista Shawn Levy ha rivelato che gli piacerebbe vedere Wade Wilson (Ryan Reynolds) collaborare con Peter Parker.

"Credo che Deadpool renda tutto più interessante grazie alla sua audacia", ha spiegato Levy. "Ma mi piacerebbe sicuramente vedere Deadpool e Spider-Man insieme in azione. È un film che mi piacerebbe fare. Vorrei vedere coinvolto Tom Holland."

Shawn Levy non è il solo a ipotizzare un futuro di crossover incentrati sull'incontro tra Deadpool e altri personaggi chiave dell'MCU. La produttrice Wendy Jacobson ha ammesso che gradirebbe vedere Deadpool alle prese con la villain di She-Hulk, Titania. "È un personaggio così intenso ed esilarante e anche un'attrice che sa improvvisare, è tagliente e ironica" ha spiegato, lodando. "Non riesco a immaginare di fare l'attrice e non riesco a immaginare di dover lavorare al fianco di qualcuno come Ryan Reynolds, che è così pronto, così intelligente e così divertente tutto il tempo - ma Jameela Jamil potrebbe farcela."

Considerando tutti gli Easter egg avvistati nei trailer di Deadpool & Wolverine diffusi finora, il film strizzerà l'occhio al passato e presente del mondo Marvel grazie al multiverso, quindi è comprensibile che lo studio stia mantenendo la trama del film nascosta. Quello che sappiamo, però, è che Deadpool avrà il compito di salvare la Sacra Linea Temporale dalla TVA. Nel suo tentativo, si alleerà con il mutante Wolverine (Hugh Jackman), perseguitato dal suo oscuro passato, e affronterà la malvagia sorella gemella del Professor X, Cassandra Nova (Emma Corrin). Il resto lo scopriremo nei cinema italiani a partire dal 24 luglio.