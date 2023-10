Deadpool 3, Shawn Levy: 'L'uscita nel 2024 è a rischio'

Lo sciopero degli attori sembra continuare ancora a lungo e getta un alone di dubbio sulle prossime produzioni cinematografiche. Al momento i Marvel Studios non hanno ancora rilasciato alcun comunicato ma, stando alle dichiarazioni del regista Shawn Levy, l'uscita di Deadpool 3 (fissata per il 2024), sembrerebbe essere a rischio.

"Magari lo sapessi. Non abbiamo neanche una data di uscita confermata. So che il piano era quello di far uscire il film il 3 maggio, ma con lo sciopero ancora in atto i piani potrebbero cambiare. Al momento abbiamo girato metà film e ho già terminato la fase di montaggio. Non vediamo l'ora di tornare al lavoro per fare in modo che tutto sia pronto per il prossimo anno. Ma non ne sono sicuro" ha dichiarato in una recente intervista ai microfoni di The Wrap.

L'attesa dei fan è ovviamente tutta per il team up tra Deadpool e Wolverine, nuovamente interpretato da Hugh Jackman, ma questa volta in una veste del tutta nuova: per la prima volta, infatti, indosserà l'iconico costume giallo dei fumetti Marvel. E sempre a proposito di Wolverine, si vocifera che nel film Daniel Radcliffe avrà un cameo segreto proprio nei panni di una variante del celebre mutante.

Deadpool 3: cosa sappiamo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Deadpool 3, previsto un cameo....di Taylor Swift?

L'eco mediatico attorno alla cantante è ormai alle stelle e il film Taylor Swift: The Eras Tour ha infranto ogni record diventando il film-concerto che ha incassato di più nella storia con circa 96 milioni di dollari al botteghino nordamericano, a cui vanno aggiunti altri 30 milioni dai mercati esteri portandolo a superare i 126 milioni globali.

Si è parlato a lungo di un suo cameo speciale in Deadpool 3, ma il regista ha voluto rispondere in questo modo: "Dirò 'No comment' perché è doppiamente complicato. Si tratta di qualcosa riguardante Taylor. E riguarda il MCU. Non sono uno sciocco. Dovrete aspettare per scoprirlo".