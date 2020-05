Deadpool, Ryan Reynolds parla del futuro del personaggio: "Nell'MCU sarebbe esplosivo"

La star di Deadpool, Ryan Reynolds, ha parlato del suo personaggio durante una recente chiacchierata con Jimmy Fallon, affermando che il suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe sarebbe davvero esplosivo per tutti, anche perché i fan amerebbero davvero molto vedere Wade Wilson insieme agli altri supereroi.

In una recente apparizione al The Tonight Show, il presentatore Jimmy Fallon ha chiesto a Ryan Reynolds se il mondo di Deadpool possa adattarsi a quello per famiglie che propone Disney/Marvel. L'attore è molto positivo al riguardo, anche se non sa esattamente quale sarà il futuro del suo personaggio: "Deadpool era della Fox e ora è nelle mani della Disney, vedo un'infinità di possibilità in entrambe le situazioni. Se Deadpool entrasse a far parte del Marvel Cinematic Universe sarebbe qualcosa di esplosivo e magnifico. Ma, se continuasse a fare il suo percorso come prima, ci sarebbero altrettante infinite possibilità."

Ricordiamo che i primi capitoli di Deadpool sono stati distribuiti dalla 20th Century Fox, che è stata adesso acquisita dalla Disney. L'irriverenza del personaggio potrebbe portare, sicuramente, una quantità esplosiva di umorismo nell'MCU, che ancora non è stata vista. Ora non sappiamo quale futuro è riservato all'irriverente personaggio, ma in ogni caso Ryan Reynolds è convinto che il suo ritorno sarà fantastico.

Sebbene Deadpool non facesse parte dell'annuncio della Fase 4 della Marvel al Comic-Con di San Diego l'anno scorso, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige ha espresso il desiderio di continuare il franchise del personaggio e, secondo quanto riferito, gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick stanno lavorando con la Marvel su Deadpool 3.