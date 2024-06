Deadpool, Ryan Reynolds: "Il costume ha traumatizzato i miei figli"

L'attore ha ricordato quando i suoi figli hanno visto per la prima volta il costume di Deadpool e di come li abbia traumatizzati

Nel corso di una recente intervista, Ryan Reynolds ha ricordato di aver tenuto per sé il costume del primo film di Deadpool e di come i suoi figli siano rimasti traumatizzati quando lo hanno visto per la prima volta.

Nell'intervista concessa a People, Reynolds ha confermato di essere talmente affezionato al primo Deadpool da aver tenuto la tuta originale a casa per divertimento. Ha poi aggiunto che di solito appende la tuta nel peggior (o miglior) posto possibile: nel suo seminterrato. Pensava che fosse una cosa innocua, finché uno dei suoi figli non si è imbattuto nell'oggetto di scena che si stagliava nel buio; Reynolds ha descritto l'incidente come un vero e proprio film slasher per adolescenti, come Scream e Halloween.

"Ho il costume originale... c'è tipo uno stampo del mio corpo al piano di sotto, in cantina", ha confermato Reynolds. "Una sera uno dei miei figli è andato lì sotto [e] ha urlato come un pazzo. Io sono corso di sotto, perché avevo dimenticato fosse lì, e anch'io ho urlato come un pazzo. Quindi sì, siamo tutti piuttosto traumatizzati".

Ryan Reynolds con il costume di Deadpool

La discussione è nata da una domanda riguardante i possibili amici immaginati dei figli dell'attore, che è il protagonista proprio di IF - Gli amici immaginari, diretto da John Krasinski. Reynolds ha raccontato che spesso interrompe uno dei suoi figli mentre sta parlando con il suo amico immaginario.

Deadpool & Wolverine continua a stabilire record per un film vietato ai minori con la prevendita dei biglietti

"Mia figlia Betty ha un'immaginazione molto fervida, quindi c'è sempre qualcuno in piedi dietro di me e io mi giro velocemente come in un film dell'orrore e mi rendo conto che no, è solo Harvey del vecchio film Harvey. È un coniglio di un metro e mezzo", ha spiegato. Quando gli è stato chiesto se è sollevato dal fatto che i suoi figli non abbiano Deadpool come amico immaginario, Reynolds ha risposto che anche se fosse così, l'"incidente del seminterrato" ha rovinato definitivamente quell'amicizia.

Reynolds tornerà nelle sale nei panni di Deadpool il prossimo 24 luglio 2024, quando uscirà Deadpool & Wolverine, che vedrà anche l'attesissimo ritorno di Hugh Jackman nel ruolo di Logan.