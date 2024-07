Deadpool: la reazione di Hugh Jackman alle frecciatine a Wolverine nei primi due film

La lunga "faida" Ryan Reynolds-Hugh Jackman è finalmente finita. Per la prima volta dal film della Fox del 2009 X-Men le origini - Wolverine, i due grandi amici hanno ripreso i loro ruoli principali per fare squadra in Deadpool & Wolverine dei Marvel Studios, uscito oggi nelle sale italiane.

Dopo anni di persuasione - o forse di assillo? - Jackman è uscito dal pensionamento, ribaltando la sua decisione di appendere gli artigli al chiodo in Logan del 2017. Il canto del cigno del Wolverine di Jackman aveva chiuso i suoi 17 anni di carriera dopo nove film degli X-Men prodotti dalla Fox, ma adesso ha rimesso gli artigli per il suo ingresso nel MCU.

Per il co-sceneggiatore e produttore Reynolds, l'incontro tra Deadpool e Wolverine è il culmine di tutti quei riferimenti durante la rottura della quarta parete di Jackman/Logan/Wolverine in Deadpool del 2016 e Deadpool 2 del 2018. Su queste pagine la nostra recensione di Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman mostra gli artigli di Wolverine

"Quando ha detto che non avrebbe più interpretato [Wolverine], ho pensato: 'Oh, vaffanculo'", ha detto Reynolds a BBC Radio 1. "Tipo: 'Perché ci hai fatto questo?'".

Reynolds ha convenuto che i primi due film di Deadpool sono delle vere "lettere d'amore" a Jackman: tutto, dalla copertina di People Magazine che dichiara l'attore australiano "l'uomo più sexy del mondo", al carillon di Logan impalato, alla scena post-credits di Deadpool 2 che ripristina la linea temporale e "aggiusta" X-Men - Le origini: Wolverine faceva parte di quella che Reynolds ha definito "una campagna di nonnismo a lungo termine".

Ma come ha reagito Hugh Jackman a questi continui riferimenti e bonarie prese in giro nei suoi confronti? Lo ha rivelato lo stesso attore: "Le prime 40 volte che ho guardato Deadpool, l'ho adorato", ha dichiarato Jackman. "A dire il vero, ho visto il primo film di Deadpool in una sala di proiezione allestita da Ryan. E' successo poco prima dell'uscita, ovvero tre giorni dopo che avevo annunciato che non avrei mai più interpretato Wolverine. Ricordo di aver pensato: 'Oh, aspettate un attimo. Credo di aver fatto un casino'. Ci sono voluti cinque, sei anni per arrivarci".