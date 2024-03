Deadpool: l'incredibile Funko POP del protagonista a un prezzo imperdibile su Amazon

Mentre i fan dei Marvel Studios sono in trepida attesa dell'uscita di Deadpool & Wolverine, che sancirà l'ingresso nel MCU del personaggio interpretato da Ryan Reynolds, potranno sicuramente passare il tempo con la Funko POP dedicata.

Il modellino è quello che rappresenta il Mercenario Chiacchierone con in mano le sue iconiche lame, e con la tuta indossata per la prima volta nel corso di Deadpool 2, non essendo ancora disponibile il merchandise del prossimo film.

Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo l'articolo Funko- Pop Bobble Marvel Deadpool Two Swords è disponibile a 9,90€, con uno sconto del 38% sul prezzo consigliato (16€). Se interessati al recupero, o anche soltanto a ricevere informazioni aggiuntive sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Il ritorno di Hugh Jackman

Deadpool & Wolverine segnerà anche il ritorno di Hugh Jackman nei panni dell'iconico personaggio dopo la sua morte nel film Logan - The Wolverine del 2017. Le riprese del film dei Marvel Studios diretto da Shawn Levy si sono concluse lo scorso gennaio a Londra dopo che le riprese erano state ritardate a causa dello sciopero della SAG-AFTRA. Il villain interpretato da Emma Corrin è stato confermato essere Cassandra Nova. .

Tantissimi camei previsti

L'attore Karan Soni è stato molto attento a non rivelare troppo: "Questa nuova versione del MCU è ultra-segreta", ha dichiarato, ma ha anticipato che i fan rimarranno sbalorditi da ciò che è stato incluso nel film. "Ci sono molte sorprese. Diciamo solo che molte persone sono venute a Londra".

Deadpool & Wolverine, per Bob Iger sarà "uno dei maggiori successi Marvel da tanto tempo a questa parte"

Negli ultimi mesi si è vociferato di diversi camei nel MCU, ma poco è stato rivelato ufficialmente. Variety ha confermato a luglio che Jennifer Garner riprenderà il suo ruolo di Elektra due decenni dopo il debutto del suo personaggio sul grande schermo.