Deadpool entrerà mai negli Avengers o negli X-Men? Ryan Reynolds risponde ai fan Marvel

Dopo averlo visto in coppia con Wolverine, Deadpool entrerà mai in uno dei supergruppi più celebri della Marvel?

Dopo che Deadpool & Wolverine ha introdotto il Mercenario Chiacchierone di Ryan Reynolds nel Marvel Cinematic Universe, le speculazioni su quando e come il personaggio potrebbe riapparire hanno raggiunto il massimo storico.

Recentemente, Reynolds ha parlato del futuro del personaggio nella Marvel e di come potrebbe inserirsi nelle squadre già esistenti del franchise. Parlando con l'Hollywood Reporter, l'attore ha spiegato che non ci sono ancora aggiornamenti da condividere, ma si fida di Kevin Feige e di Lou D'Esposito, dirigente della Marvel.

Reynolds, inoltre, ritiene che l'arco di Deadpool non si presti molto al fare parte di una team della Marvel: "Il tratto del personaggio che amo di più di Deadpool è che è un fanboy". Questo entusiasmo di far parte di una squadra, Reynolds lo vede come un desiderio che, sebbene accattivante, lascerebbe poco spazio alla crescita del personaggio se dovesse essere realizzato.

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds nel ruolo di Wade Wilson a.k.a. Deadpool

Di conseguenza, l'attore "non pensa che dovrebbe mai essere un Avenger o un X-Man", aggiungendo che "se mai diventasse uno dei due, sarebbe la fine della sua storia".

Deadpool & Wolverine contiene un Easter Egg che anticipa l'arrivo di Robert Downey Jr. come Dottor Destino?

Quando l'intervistatore gli ha chiesto: "Questo significa che il personaggio non parteciperà mai a un film degli Avengers?", Reynolds ha esclamato: "Proprio il contrario". L'attore ha poi chiarito che "Deadpool funziona molto bene nell'apparire con gli X-Men e gli Avengers, ma ha sempre bisogno di rimanere un outsider".

Per questo motivo, Reynolds ha dichiarato: "Se e quando diventerà un Avenger o un X-Man, saremo alla fine del suo viaggio". Nel momento in cui il personaggio realizzerà il suo desiderio di essere un membro di una squadra importante, Deadpool perderà automaticamente parte del suo fascino e della sua verve.