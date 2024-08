Deadpool: aperti i preorder Amazon della testa interattiva del mercenario, con oltre 600 effetti sonori

Una delle caratteristiche più celebri e praticamente iconiche della figura di Deadpool, si lega alla sua lingua, e al fatto che non smetta mai e in nessun momento di chiacchierare. Non a caso nel tempo si è guadagnato il soprannome di "mercenario chiacchierone", rendendo evidente a tutti questa sua verve irrefrenabile e difficile da limitare, snervante e allo stesso tempo irresistibilmente divertente per i fan e gli appassionati. Dalle pagine dei fumetti, questa specifica attitudine si è resa immediatamente evidente pure nelle 3 trasposizioni cinematografiche che hanno riportato il personaggio sul grande schermo, sempre impersonato dal buon Ryan Reynolds. Giocando con la quarta parete, Deadpool si è sempre distinto per la brillantezza di una scrittura che non teme limiti o censure.

Partendo proprio da una dinamica del genere, abbiamo voluto segnalarvi che su Amazon sono attualmente aperti i preorder della Testa Interattiva di Deadpool, targata Marvel Hasbro Legends Series. Avete capito bene; sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questa segnalazione, potete preordinare questo gadget tematico unico nel suo genere a 124,99€, con la sua uscita fissata al 12 gennaio 2025, con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (trovate i dettagli di questa prenotazione su Amazon). Se interessati al recupero, o ad avere qualche info in più sulla pellicola in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto, o cliccare su questo indirizzo.

Un Mercenario chiacchierone in casa

Come anticipato pure su Amazon, la testa interattiva di Deadpool si presenta ai fan con oltre 600 contenuti/frasi, perfettamente coerenti col personaggio in questione. A quanto pare, nel tentativo di reiterare la verve comicamente unica del personaggio, oltre alle frasi, questo gadget è dotato anche di meccanismi e sensori, per un movimento espressivo, che gli consente di ammiccare e annuire. Per incrementare ulteriormente le possibilità del vostro acquisto, c'è anche la possibilità di scaricare l'apposita app gratuita, utile per pianificare battute o, in alternativa, utilizzare questa testa come sveglia sicuramente unica nel suo genere.

Non lasciatevi scappare la chance di preordinare un gadget di Deadpool unico come questo su Amazon.