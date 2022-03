Deadpool 3: Shawn Levy sarà il regista del sequel?

Il regista Shawn Levy potrebbe collaborare nuovamente con Ryan Reynolds in occasione di Deadpool 3, l'atteso sequel d edicato alle avventure dell'irriverente mercenario.

Deadpool 3 potrebbe aver trovato il suo regista: Shawn Levy sembra stia per collaborare nuovamente con Ryan Reynolds, questa volta entrando nelle fila dei Marvel Studios.

Il filmmaker, oltre a Free Guy, ha diretto recentemente la star canadese in The Adam Project.

I fan di Deadpool stanno attendendo il ritorno dell'irriverente mercenario dal 2018, anno in cui è arrivato il sequel del progetto. Il secondo film ha potuto contare sull'arrivo nel cast di Josh Brolin e Zazie Beetz, interpreti di Cable e Domino.

I due capitoli delle avventure di Deadpool sono stati diretti rispettivamente da Tim Miller e David Leitch.

Gli sceneggiatori dei film di Deadpool 3 sono Rhett Reese e Paul Wernick. Lo script del terzo capitolo era stato scritto inizialmente da Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logeline, autori di Bob's Burgers, basandosi sui fumetti di Rob Liefeld e Fabian Nicieza.

Per ora il coinvolgimento di Shawn Levy non è ancora stato confermato, tuttavia l'amicizia con Ryan Reynolds e l'esperienza accanto all'attore sembrano perfette per poter dare forma finalmente al sequel.