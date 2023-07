Deadpool 3, Il Gladiatore 2 e Wicked tra i film che rischiano lo stop per via dello sciopero degli attori

Lo sciopero degli attori, in contemporanea con quello degli sceneggiatori, sta mandando Hollywood nel caos e potrebbe far stoppare numerose riprese attualmente in corso.

Dopo lo sciopero degli sceneggiatori, che aveva già complicato le cose bloccando numerose produzioni televisive e cinematografiche, adesso arriva anche lo sciopero degli attori e Hollywood sembra essere nel caos. Gli attori membri del SAG-AFTRA hanno deciso di scioperare in quanto non è stato raggiunto alcun accordo con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers. Per questo motivo le riprese attualmente in corso di film come Deadpool 3, Il Gladiatore 2 e Wicked potrebbero essere sospese.

Al momento non è stato fatto alcun annuncio in merito ma sia Ryan Reynolds, sia Hugh Jackman, fanno parte della Screen Actors Guild. Proprio nei giorni scorsi i fan Marvel erano andati in visibilio per via delle prime foto scattate dal set in cui compariva Hugh Jackman nei panni di Wolverine, indossando l'iconico costume giallo dei fumetti.

Sciopero degli attori, un executive ammette: "I festival autunnali sono fo***ti"

Potrebbero fermarsi anche le riprese del sequel de Il Gladiatore, che vedrà Paul Mescal nella parte di Lucio, il figlio di Lucilla e nipote di Commodo, e Wicked, adattamento cinematografico in due parti del celebre musical.

I motivi di questo storico sciopero

Tra i problemi da affrontare ci sono l'uso dell'intelligenza artificiale, le percentuali sui guadagni dati dai profitti ottenuti dallo streaming, i contributi per le pensioni e l'assicurazione sanitaria. Gli attori di Hollywood non annunciavano uno sciopero in contemporanea con gli sceneggiatori, che hanno interrotto le proprie attività a maggio, dagli anni '60.