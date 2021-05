Deadpool 3, Hugh Jackman vuole un cameo nel film con Ryan Reynolds e glielo comunica così (VIDEO)

Hugh Jackman ha parlato, anzi, ha fatto parlare un ufficiale del New York City Parks Department: dategli un cameo in Deadpool 3, e saremo tutti più felici. Capito Ryan Reynolds?

Hugh Jackman in giro per New York è probabilmente già un evento degno di nota di per sé, ma se poi registra un video assieme a degli ufficiali per convincere Ryan Reynolds a farlo comparire nel prossimo film di Deadpool...

Nell'ultimo post Instagram di Jackman, infatti, compare un video in cui tale Agente Dobkowski ha voluto dare uno spassionato consiglio all'interprete del mercenario chiacchierone, come recita anche la caption del post: "L'agente Dobkowski ti sta dando un consiglio professionale estremamente intelligente @vancityreynolds. E condividere è sintomo di altruismo".

"Ehi Ryan, devi assolutamente far sì che questo tipo appaia nel tuo film in cameo. Anche se si tratta di una roba breve. Sarebbe davvero fantastico, il film sarebbe un successo al boxoffice" sentiamo dire all'uomo. "Puoi aggiungerci un 'O ti faccio una multa'..." suggerisce poi l'interprete di Wolverine. "O ti faccio una multa la prossima volta che vieni a New York!" conclude allora l'agente.

Beh, Ryan, non dire che non sei stato avvisato... Poi non lamentarti se a casa arriva una multa alquanto salata!