Deadpool 3: Hugh Jackman si allena, Ryan Reynolds sembra confermare il ritorno di Rob Delaney

Ryan Reynolds sembra aver confermato, anche se in modo indiretto, che in Deadpool 3 tornerà Rob Delaney, interprete di Peter.

L'attore canadese ha infatti rivelato, con un video, che sarà protagonista di un incontro all'evento Just For Laugh in programma a Londra a marzo insieme all'amico e collega.

Ryan Reynolds ha dichiarato: "Ovunque si guardi nel feed dei social, si capisce che internet vuole sapere una cosa: ci sarà Peter in Deadpool 3?".

L'interprete dell'irriverente mercenario ha quindi aggiunto: "Posso ufficialmente annunciare che non posso negare che posso confermare che Rob Delaney modererà la nostra sessione di Maximum Effort al London Just For Laugh Festival".

La star canadese ha poi aggiunto che è entusiasta di poter parlare con l'amico e collega di narrazione e questioni legate alle imprese. Ryan ha concluso il suo messaggio sottolineando di essere consapevole che il suo video probabilmente ha creato un po' di ansia tra le fila della Disney, dove si è particolarmente attenti a non rivelare spoiler sui film del MCU.

Deadpool 3 arriverà nelle sale americane l'8 novembre 2024 e per ora non ci sono particolari anticipazioni sulla trama del progetto, che riporterà in scena Wolverine. Hugh Jackman, intanto, sta continuando la sua preparazione atletica e condividendo online foto che lo ritraggono in palestra. L'attore australiano ha scherzato sottolineando che non si tratta di una gara, ma ha ricordato la differenza di età rispetto a Reynolds.