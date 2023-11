Deadpool 3: Hugh Jackman più in forma che mai per riprendere i panni di Wolverine in vista delle riprese

Hugh Jackman sembra più in forma che mai nell'ultimo video in cui si allena per riprendere i panni di Wolverine in vista delle riprese di Deadpool 3.

Hugh Jackman sembra più in forma che mai nel nuovo video in cui si allena in vista delle riprese di Deadpool 3, in cui vestirà nuovamente i panni di Wolverine. Dopo la fine dello sciopero SAG-AFTRA presto riprenderà la produzione di Deadpool 3 e intanto Hugh Jackman ha già iniziato ad allenarsi per rientrare nei panni di Logan. L'attore stesso ha condiviso con i fan di Instagram un nuovo video in cui si allena in palestra, corredato di hashtag #becomingwolverineagain.

Di seguito potete guardare il video di Hugh Jackman:

Ci vogliono sei mesi di allenamento per trasformarsi in Wolverine

Jackman ha già raccontato che ci vogliono circa sei mesi di allenamento intenso per raggiungere la forma necessaria per interpretare Wolverine. L'attore ha anche sottolineato di aver mantenuto la sua agenda totalmente libera per potersi concentrare unicamente sull'allenamento prima dell'inizio delle riprese. "Ci vogliono sei mesi di allenamento per trasformarsi in Wolverine. Ho imparato che non si può avere fretta. Ho imparato che ci vuole tempo. Starò con la mia famiglia e mi allenerò. Questo sarà il mio lavoro per sei mesi. E sono davvero in forma in questo momento quindi parto da una buona base", aveva rivelato Jackman. L'uscita di Deadpool 3 è prevista per il 26 luglio 2024 e al momento il sequel è l'unico film del MCU che uscirà in quell'anno.